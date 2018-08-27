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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.08.2018 16:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı sol beki Brezilya'da buldu. Fenerbahçe, taraftarının yoğun şekilde eleştirdiği Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Flamengo’da forma giyen Miguel Trauco'yu transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sol bek konusunda yeni bir isim gündeme geldi. Brezilya’nın Flamengo takımında oynayan Miguel Trauco, sol bek için listede...

Perulu yıldızın Flamengo'da kadroda düşünülmediği ve Fenerbahçe’nin en önemli aday olduğu kaydedildi. Fenerbahçe ile Flamengo arasında bu akşam görüşmelerin yapılacağı aktarıldı.

2018 Dünya Kupası’nda Peru Milli Takımı’nda da yer alan 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin şu anda en önemli sol bek tercihi olarak öne çıkarıldı. Sarı-lacivertlilerin bir diğer sol bek alternatifinin de Fiorentina’da oynayan Uruguaylı Maximiliano Olivera olduğu iddia edildi. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Miguel Trauco Fenerbahçe flamengo

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
vahid halizodlicin trabzona attığı kazığı bu cocu ve comolli fenere atacak gibi
Valla halı sahadan birini bile transfer etseniz yeterlidir HAL3 kalasının yerine.
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