Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sol bek konusunda yeni bir isim gündeme geldi. Brezilya’nın Flamengo takımında oynayan Miguel Trauco, sol bek için listede...

Perulu yıldızın Flamengo'da kadroda düşünülmediği ve Fenerbahçe’nin en önemli aday olduğu kaydedildi. Fenerbahçe ile Flamengo arasında bu akşam görüşmelerin yapılacağı aktarıldı.

2018 Dünya Kupası’nda Peru Milli Takımı’nda da yer alan 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin şu anda en önemli sol bek tercihi olarak öne çıkarıldı. Sarı-lacivertlilerin bir diğer sol bek alternatifinin de Fiorentina’da oynayan Uruguaylı Maximiliano Olivera olduğu iddia edildi. (Milliyet)

