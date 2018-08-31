F.Bahçe'den transferde flaş hamle!

Edin Visca transferinde menajerinden onay alınmasına rağmen aşama kaydedemeyen Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi: Kasımpaşalı Trezeguet...
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa’daki performansıyla yıldızlaşan Trezeguet ile ilgilenmeye başladığı öğrenildi.
Yönetimin, sözleşmesinde ‘5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan futbolcu için Kasımpaşa’dan randevu istediği iddia ediliyor. (Fanatik)
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