F.Bahçe'den transferde flaş hamle!

Edin Visca transferinde menajerinden onay alınmasına rağmen aşama kaydedemeyen Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi: Kasımpaşalı Trezeguet...

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa’daki performansıyla yıldızlaşan Trezeguet ile ilgilenmeye başladığı öğrenildi.

Yönetimin, sözleşmesinde ‘5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan futbolcu için Kasımpaşa’dan randevu istediği iddia ediliyor. (Fanatik)

