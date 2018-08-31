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F.Bahçe'den transferde flaş hamle!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2018 09:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi... Fenerbahçe, Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği ancak başarılı olamadığı Kasımpaşa'nın yıldız ismi Trezeguet'nin peşine düştü. Trezeguet'in sözleşmesinde '5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

F.Bahçe'den transferde flaş hamle!

Edin Visca transferinde menajerinden onay alınmasına rağmen aşama kaydedemeyen Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi: Kasımpaşalı Trezeguet...

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa’daki performansıyla yıldızlaşan Trezeguet ile ilgilenmeye başladığı öğrenildi.

Trezeguet

Yönetimin, sözleşmesinde ‘5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunan futbolcu için Kasımpaşa’dan randevu istediği iddia ediliyor. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
trezeguet Fenerbahçe Kasımpaşa

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