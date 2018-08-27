SPOR

Fenerbahçe transferden vazgeçtiğini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.08.2018 17:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Marco Fabian ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Fenerbahçe transferden vazgeçtiğini açıkladı

Fenerbahçe, Marco Fabian transferinden vazgeçtiğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Meksikalı futbolcu Marco Fabian’ın kulübümüze transferi ile ilgili kulübü ile görüşülerek başlatılan transfer süreci, oyuncunun İstanbul’a getirilmesi ile devam etmiştir.

Tarafımızca yürütülen transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

MARCO FABIAN, FENERBAHÇE'Yİ TAKİBİ BIRAKTI
Transferin iptal olmasının ardından Marco Fabian, Fenerbahçe'yi Twitter'dan takip etmeyi bıraktı. Marco Fabian ile Beşiktaş da ilgilenmiş ancak Fenerbahçe, transferde bir adım öne geçerek yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.

PARTNERBöylesini gördünüz mü?Böylesini gördünüz mü?
Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!
Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaşamadığı iddia edildi!Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaşamadığı iddia edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marco Fabian Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Galatasaray Ömer Bayram ile anlaşma sağladı!

Galatasaray Ömer Bayram ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaşamadığı iddia edildi!

Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaşamadığı iddia edildi!

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Badou Ndiaye sosyal medya hesaplarına Galatasaray'ın logosunu koydu! Ndiaye İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Soldado, Valbuena ve Kameni ile yollarını ayırıyor!

Fenerbahçe Soldado, Valbuena ve Kameni ile yollarını ayırıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yerinde bir karar olmuş. Fabian'ın Mathieu'dan ne farkı var Allahsen ?
saçmalık
Diğer Haberler
Fenerbahçe transferden vazgeçtiğini açıkladı

Fenerbahçe transferden vazgeçtiğini açıkladı

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi!

Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaşamadığı iddia edildi!

Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaşamadığı iddia edildi!

Fenerbahçe Soldado, Valbuena ve Kameni ile yollarını ayırıyor!

Fenerbahçe Soldado, Valbuena ve Kameni ile yollarını ayırıyor!

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Yıldız isim, Fenerbahçe'yi açıkladı

Yıldız isim, Fenerbahçe'yi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.