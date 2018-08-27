Fenerbahçe transferden vazgeçtiğini açıkladı

Fenerbahçe, Marco Fabian transferinden vazgeçtiğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Meksikalı futbolcu Marco Fabian’ın kulübümüze transferi ile ilgili kulübü ile görüşülerek başlatılan transfer süreci, oyuncunun İstanbul’a getirilmesi ile devam etmiştir.
Tarafımızca yürütülen transfer sürecinin geri kalan adımları olumsuz sonuçlanmış olup, görüşmelerin sonlandırıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
MARCO FABIAN, FENERBAHÇE'Yİ TAKİBİ BIRAKTI
Transferin iptal olmasının ardından Marco Fabian, Fenerbahçe'yi Twitter'dan takip etmeyi bıraktı. Marco Fabian ile Beşiktaş da ilgilenmiş ancak Fenerbahçe, transferde bir adım öne geçerek yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.
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