SPOR

Fenerbahçe transferi açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2018 16:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe, Giuliano'nun Al Nassr'a transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Giuliano'nun transferi için Suudi Arabistan'nın El Nassr takımıyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü El Nassr'a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun başında Rusya'nın Zenit takımından transfer edilen Giuliano, Fenerbahçe formasıyla 31 lig maçında 15 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, fileleri bir kez havalandırdı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda 4 de Avrupa kupası maçı oynadı.

PARTNERAilece tatil!Ailece tatil!
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'daFenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da
Fenerbahçe'den Ozan Tufan için yeni kararFenerbahçe'den Ozan Tufan için yeni karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Giuliano al nassr

En Çok Okunan Haberler

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe transferi açıkladı

G.Saray'dan Mario Gomez bombası

G.Saray'dan Mario Gomez bombası

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Mesut Özil itirafı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Mesut Özil itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Aklınız varsa kameniyi gönderir adam gibi bir kaleci alırsınız. Yoksa sırada Volkan var, taraftar guliano' dan sonra onu da düdükleyecek, az kaldı.
Mancini zamanında halı saha topçusu demişti aynen de öyle,isabetli bir karar olmuş gidişi
BOŞ KALEYE GÖL ATABILECEK BIR FORVET....LEFTERIN HATIRINA...
İSABET OLMUŞ
sonunda. gitsin karpuzcu.
Diğer Haberler
Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe'den Ozan Tufan için yeni karar

Fenerbahçe'den Ozan Tufan için yeni karar

Josef: Giuliano ayrılırsa önemli bir eksiklik olur

Josef: Giuliano ayrılırsa önemli bir eksiklik olur

Mehmet Ekici: Çok çalışıp formayı kazanacağıma inanıyorum

Mehmet Ekici: Çok çalışıp formayı kazanacağıma inanıyorum

Islam Slimani: Benim için yeni bir macera

Islam Slimani: Benim için yeni bir macera

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.