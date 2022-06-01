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  4. Son dakika: Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor! Vitor Pereira ile anlaşamayan Willian Fenerbahçe'ye geliyor...

Son dakika: Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor! Vitor Pereira ile anlaşamayan Willian Fenerbahçe'ye geliyor...

01.06.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de taraftarların büyük beklentisi sona erdi ve dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, sarı - lacivertli kulübe imza atmak için İstanbul'a ayak bastı. Deneyimli çalıştırıcıya güçlü bir kadro teslim etmek isteyen Fenerbahçe'de yönetim, kariyerini ülkesi Brezilya'da Corinthians kulübünde sürdüren Willian için harekete geçti. İşte haberin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor! Vitor Pereira ile anlaşamayan Willian Fenerbahçe'ye geliyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı ve tecrübeli çalıştırıcıyı imza için İstanbul'a getirdi. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı - lacivertli yönetim ise transfer için çalışmalarını hızlandırdı.

BÜYÜK HEDEF WILLIAN

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Fenerbahçe, bir dönem İngiltere Premier Lig'de Arsenal ve Chelsea formalarını terletmiş olan şimdilerde ise Corinthians'ta forma giyen Willian için harekete geçti.

PEREIRA İLE ANLAŞAMIYOR

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Brezilya basınına göre 33 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldı. Willian'ın 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kısa süre içinde Corinthians'a veda edebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin süreci yakından takip ettiği ve olası bir ayrılık durumunda resmi adımlar atacağı ifade ediliyor.

35 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

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Alınan bilgilere göre resmi imzası an meselesi olan Jorge Jesus da tecrübeli yıldızın transferini çok istiyor. Kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Willian 2013 yılında 35 milyon Euro karşılığında Shakhtar'dan Anzhi'ye transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İNGİLİZ DEVLERİNDE OYNADI

8 ay sonra aynı ücret karşılığında bu kez İngiliz devi Chelsea'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2020'de ise bedelsiz olarak Arsenal'in yolunu tuttu. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz yıl Corinthians'a transfer olan Willian ülkesinde aradığını bulamadı. Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayan yıldız futbolcunun piyasa değeri 5.5 milyon Euro.

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Jorge Jesus, resmen Fenerbahçe'de!Jorge Jesus, resmen Fenerbahçe'de!
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