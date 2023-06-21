Son dakika: Fenerbahçe, transferi bitirdi! Dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko'nun imzası bekleniyor...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Sarı - lacivertlilerde Enner Valencia'nın ayrılığı sonrasında yeni bir golcü takviyesinin yapılması planlanmıştı.

"FENERBAHÇE, ANLAŞMAYA VARDI"

Arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko gelmişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı.

İMZA BEKLENİYOR

Ailesiyle birlikte Antalya ve Marmaris'te tatil yapacak olan 37 yaşındaki futbolcunun sarı - lacivertliler tarafından imzaya çağrılmayı bekleyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Edin Dzeko transferini resmen açıklaması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.



