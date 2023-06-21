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Son dakika: Fenerbahçe, transferi bitirdi! Dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko'nun imzası bekleniyor...

21.06.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı - lacivertlilerin gündemine Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko gelmişti. Türkiye'de tatil yapan Bosnalı yıldızın son durumu ise belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Sarı - lacivertlilerde Enner Valencia'nın ayrılığı sonrasında yeni bir golcü takviyesinin yapılması planlanmıştı.

"FENERBAHÇE, ANLAŞMAYA VARDI"

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Arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko gelmişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı.

İMZA BEKLENİYOR

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Ailesiyle birlikte Antalya ve Marmaris'te tatil yapacak olan 37 yaşındaki futbolcunun sarı - lacivertliler tarafından imzaya çağrılmayı bekleyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde Edin Dzeko transferini resmen açıklaması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Inter formasıyla 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


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