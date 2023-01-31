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SON DAKİKA: Fenerbahçe üçüncü transferini açıkladı! Emre Demir resmen Sarı-Lacviertliler'de

31.01.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde transferlerinden sonra Emre Demir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe üçüncü transferini açıkladı! Emre Demir resmen Sarı-Lacviertliler'de

12 Ocak tarihinde başlayan ara transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'nin ardından 3. takviyesini Emre Demir'i kadrosuna katarak yaptı.

Sarı-lacivertliler, Barcelona'da umduğunu bulamayan 19 yaşındaki genç yeteneği renklerine bağladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada Kulübümüz, FC Barcelona forması giyen genç oyuncu Emre Demir’in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç oyuncu bedelsiz olarak kadromuza dahil olmuştur. 4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Emre Demir’e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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