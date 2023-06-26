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Son dakika: Fenerbahçe, Umut Nayir transferi için imzaya yakın!

26.06.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamasına rağmen sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan sarı - lacivertliler, transferde hız kesmeyecek. İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki ismin milli golcü Umut Nayir olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe, Umut Nayir transferi için imzaya yakın!

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 yıllık kupa hasretine son veren ve Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna umut dolu hazırlanan Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı. Kanarya; Rangers ile sözleşmesi biten Ryan Kent'in yanı sıra Göztepe'den bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat ve dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.

GÜNDEMDEKİ İSİM UMUT NAYİR

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Transferde hız kesmek istemeyen sarı - lacivertlilerin gündemindeki futbolcunun ise Umut Nayir olduğu ortaya çıktı.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

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Geride bıraktığımız sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren ve çıktığı 33 maçta 18 gol - 3 asistlik bir performans sergileyen Nayir, birçok kulübü peşine takmıştı.

FENERBAHÇE İMZAYA YAKIN

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A Milli Takım formasını da sırtına geçiren 29 yaşındaki golcünün bonservisi Eyüpspor'da bulunurken, talipleri arasında en avantajlı takımın Fenerbahçe olduğu öğrenildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan Umut Nayir'in de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.


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