Son dakika: Fenerbahçe, Umut Nayir transferi için imzaya yakın!

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 yıllık kupa hasretine son veren ve Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna umut dolu hazırlanan Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı. Kanarya; Rangers ile sözleşmesi biten Ryan Kent'in yanı sıra Göztepe'den bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat ve dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko'yu kadrosuna katmıştı.

GÜNDEMDEKİ İSİM UMUT NAYİR

Transferde hız kesmek istemeyen sarı - lacivertlilerin gündemindeki futbolcunun ise Umut Nayir olduğu ortaya çıktı.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Geride bıraktığımız sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren ve çıktığı 33 maçta 18 gol - 3 asistlik bir performans sergileyen Nayir, birçok kulübü peşine takmıştı.

FENERBAHÇE İMZAYA YAKIN

A Milli Takım formasını da sırtına geçiren 29 yaşındaki golcünün bonservisi Eyüpspor'da bulunurken, talipleri arasında en avantajlı takımın Fenerbahçe olduğu öğrenildi.

Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan Umut Nayir'in de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.



