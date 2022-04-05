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Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya!

05.04.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de bir sezonun sonuna daha gelirken, yaz transfer dönemi de sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Futbolseverlerin büyük heyecana kapıldığı transfer dönemi, bu yaz da çok konuşulacak gibi duruyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Atletico Madrid'in santrforunu kadroya katmak için harekete geçti.

Son dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız için karşı karşıya!
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, tüm taraftarların beklediği transfer sezonu da yaklaşmaya başladı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız golcü için karşı karşıya geldi. İşte hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş için gündeme gelen transfer haberinin detayları...

FENERBAHÇE DÜĞMEYE BASMIŞTI

Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılacak olan Luis Suarez için düğmeye basan ilk takım olmuştu.

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RAKİP ÇIKTI

luis suarez

Oyuncunun menajeriyle görüşen hatta imza parasına kadar gelen sarı - lacivertlilere transferde ezeli bir rakip çıktı.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Luis Suarez

Luis Suarez'in Beşiktaş'a da önerildiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HOŞNUT OLMADI

suarez

Fenerbahçe yönetiminin bu durumdan pek de hoşnut olmadığı da gelen haberler arasında. Ancak Beşiktaşlı kurmayların kendilerinin Suarez ile daha önce ilgilendiklerini iddia ettikleri de gelen haberlere arasında.

CİDDİ KAYNAK AYIRDILAR

Luis Suarez

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın Uruguaylı golcü için ciddi bir kaynak ayırdığı ve transfer savaşının yeni döneme damgasını vurabileceği ifade ediliyor.

13 GOL - 3 ASİST

35 yaşındaki Luis Suarez, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

(Takvim)

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