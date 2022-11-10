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Son dakika: Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Gelen haber sonrası herkesi sevince boğdu...

10.11.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Hem Fenerbahçe'nin hem de Türk futbolunun büyük umutlar beslediği Arda Güler için taraflı tarafsız herkesi sevindirecek bir gelişme yaşandı. A Milli Takım kurmayları, Fenerbahçe forması terleten Arda Güler'i Milli Takım'ın geniş oyuncu havuzuna dahil ettiği iddia edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Gelen haber sonrası herkesi sevince boğdu...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Adı sık sık dünya devleriyle anılan genç oyuncuya bu kez başka türlü bir müjde geldi. Hayallerini kurduğu milli takımla ilgili yaşanan gelişme herkesi mutlu etti.

HAVUZA DAHİL EDİLDİ

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Vole'de yer alan haberde, A Milli Takım yetkilileri, Fenerbahçe forması giyen Arda Güler'i Milli Takım'ın geniş oyuncu havuzuna ekledi ve Arda'ya pasaport çıkartmak için işlemlere başladı. Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçları öncesinde aday kadro bugün açıklanacak.


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