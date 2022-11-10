Son dakika: Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Gelen haber sonrası herkesi sevince boğdu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Adı sık sık dünya devleriyle anılan genç oyuncuya bu kez başka türlü bir müjde geldi. Hayallerini kurduğu milli takımla ilgili yaşanan gelişme herkesi mutlu etti.

HAVUZA DAHİL EDİLDİ

Vole'de yer alan haberde, A Milli Takım yetkilileri, Fenerbahçe forması giyen Arda Güler'i Milli Takım'ın geniş oyuncu havuzuna ekledi ve Arda'ya pasaport çıkartmak için işlemlere başladı. Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçları öncesinde aday kadro bugün açıklanacak.



