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Son dakika: Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Tam 225 milyon TL...

30.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Yeni sezon çalışmalarını en erken açan kulüp olan Fenerbahçe, şampiyonluk kupasının sahibi olmak isterken, transferde de adımlarını oldukça dikkatli bir şekilde atıyor. Sarı-Lacivertli ekip yeni isimleri kadroya katabilmek için bazı isimlerle vedalaşmaya hazırlanırken gözden çıkarılan isimler de netleşmeye başladı. Öte yandan Sarı-Lacivertliler'in 3 ismine de teklifler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Tam 225 milyon TL...
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus liderliğinde hız kesmeden devam eden Fenerbahçe şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, transferde de adımlarını temkinli atıyor. Şu ana dek Lincoln Henrique, Bruma'yı resmi olarak açıklayan Sarı-Lacivertliler'in kadrosunda şu an 18 yabancısı bulunurken mevcut yabancı sınırı nedeniyle bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.

3 İSME TEKLİF VAR!

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İtalya'dan sarı lacivertilerin üç futbolcusu için transfer teklifi geldi. Sloven futbolcu Miha Zajc’a 6 milyon Euro, Yunan yıldız Dimitris Pelkas’a 4 milyon Euro ve Demokratik Kongolu stoperi Marcelo Tisserand’a ise 3 Milyon Euro'luk teklifler var.

ZAJC İÇİN EN AZ 10 MİLYON EURO!

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Fenerbahçe kanadı ise gelen bu teklifler karşısında acele etmiyor. Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon Euro'nun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus'un raporunu bekleyecek.

PELKAS VE TISSERAND YOLCU

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Geçen sezon pek şans bulamayan ve oynadıkları bölgede alternatifleri çok olan Pelkas ve Tisserand'ın elden çıkarılması ise Zajc'a oranla daha kuvvetli.

Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta'yı da Jesus'un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak. (DHA)


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