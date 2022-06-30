Son dakika: Fenerbahçe'ye talih kuşu kondu! Tam 225 milyon TL...

Yeni sezon hazırlıklarına Jorge Jesus liderliğinde hız kesmeden devam eden Fenerbahçe şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, transferde de adımlarını temkinli atıyor. Şu ana dek Lincoln Henrique, Bruma'yı resmi olarak açıklayan Sarı-Lacivertliler'in kadrosunda şu an 18 yabancısı bulunurken mevcut yabancı sınırı nedeniyle bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.

3 İSME TEKLİF VAR!

İtalya'dan sarı lacivertilerin üç futbolcusu için transfer teklifi geldi. Sloven futbolcu Miha Zajc’a 6 milyon Euro, Yunan yıldız Dimitris Pelkas’a 4 milyon Euro ve Demokratik Kongolu stoperi Marcelo Tisserand’a ise 3 Milyon Euro'luk teklifler var.

ZAJC İÇİN EN AZ 10 MİLYON EURO!

Fenerbahçe kanadı ise gelen bu teklifler karşısında acele etmiyor. Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon Euro'nun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus'un raporunu bekleyecek.

PELKAS VE TISSERAND YOLCU

Geçen sezon pek şans bulamayan ve oynadıkları bölgede alternatifleri çok olan Pelkas ve Tisserand'ın elden çıkarılması ise Zajc'a oranla daha kuvvetli.

Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta'yı da Jesus'un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak. (DHA)



