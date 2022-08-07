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Son dakika: Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşuyor! Maxi Gomez'in sözleşme detayları ortaya çıktı

07.08.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 yenerek rövanş öncesi avantajı elde eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında "Bir forvet transferi yapabiliriz" açıklamasını yapmıştı. Bu açıklamanın ardından girişimlerini hızlandıran sarı - lacivertli yönetim, santrfor transferini bitirme aşamasına geldi. Fenerbahçe; Maxi Gomez ile her konuda anlaştı ve oyuncunun sözleşme detayları belli oldu.

Son dakika: Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşuyor! Maxi Gomez'in sözleşme detayları ortaya çıktı

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmış ve rövanş öncesi büyük avantajı cebine koymuştu. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından basın toplantısında transfere dair konuşmuş ve taraftarların merakla beklediği santrfor takviyesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

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Fenerbahçe, teknik direktörlüğünü Gennaro Gattuso'nun yaptığı Valencia'da forma giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaşmaya varmıştı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Maxi Gomez, Fenerbahçe'nin yıllık 2.5 milyon Euro ve başarı bonusları karşılığında yaptığı teklifi kabul etti.

VALENCIA'NIN BONSERVİS TALEBİ

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Oyuncu cephesi ile el sıkışan sarı - lacivertliler, Valencia ile masaya oturmuştu. İspanyol kulübü, Fenerbahçe'den Maxi Gomez için 12 milyon euro talep etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

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Uruguaylı futbolcu için istenen bedeli fazla bulan sarı - lacivertlilerin oyuncunun bonservisini düşürmek için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 32 resmi maçta görev yapan 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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