Son dakika: Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşuyor! Maxi Gomez'in sözleşme detayları ortaya çıktı

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko'yu konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmış ve rövanş öncesi büyük avantajı cebine koymuştu. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından basın toplantısında transfere dair konuşmuş ve taraftarların merakla beklediği santrfor takviyesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.
Fenerbahçe, teknik direktörlüğünü Gennaro Gattuso'nun yaptığı Valencia'da forma giyen Maxi Gomez ile her konuda anlaşmaya varmıştı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da ortaya çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Maxi Gomez, Fenerbahçe'nin yıllık 2.5 milyon Euro ve başarı bonusları karşılığında yaptığı teklifi kabul etti.
Oyuncu cephesi ile el sıkışan sarı - lacivertliler, Valencia ile masaya oturmuştu. İspanyol kulübü, Fenerbahçe'den Maxi Gomez için 12 milyon euro talep etti.
Uruguaylı futbolcu için istenen bedeli fazla bulan sarı - lacivertlilerin oyuncunun bonservisini düşürmek için görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon 32 resmi maçta görev yapan 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
[RMV-10]
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