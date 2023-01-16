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Son dakika: Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmıştı! Konyaspor'da İlhan Palut'un ayrılığı sonrası ilk aday İsmail Kartal!

16.01.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesiyle birlikte sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Deneyimli çalıştırıcının yeşil - beyazlı kulüpten ayrılığı şok etkisi yaratırken, Palut'un yerine gelebilecek olan isimler de belli oluyor. Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın adı, Konyaspor ile anılmaya başladı.

Son dakika: Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmıştı! Konyaspor'da İlhan Palut'un ayrılığı sonrası ilk aday İsmail Kartal!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan arabam.com Konyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeşil - beyazlı takımda 10 Şubat 2021 tarihinde göreve getirilen teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı. Yeşil - beyazlı yönetimin sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürdüğü Palut için resmi açıklama beklenirken, yeni hoca adayları da ortaya çıkmaya başladı.

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Yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde belirlemek isteyen Konyaspor'da gündeme İsmail Kartal geldi.

FENERBAHÇE'Yİ AYAKLANDIRMIŞTI

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Son olarak geçen sezon yarım dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve gösterdiği performansla beğeni toplayarak sarı - lacivertlileri Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'ne götüren Kartal, sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.

SAMSUNSPOR İLE ANLAŞAMAMIŞTI

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Teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme imzalanmasının ardından görevinden ayrılan Kartal, sezon başında Samsunspor ile görüşmüş ancak herhangi bir anlaşmaya varmamıştı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

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İddialara göre; Konyaspor Yönetimi, İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirecek. İkinci yarıya yeni hocasıyla başlamak isteyen yeşil - beyazlılar, Kartal ile anlaşamaması halinde rotasını başka bir isme çevirecek.

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Daha önce Konyaspor'da 24 resmi maçta görev yapan İsmail Kartal; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergileyerek 1.38'lik puan ortalaması yakalamıştı.


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