Son dakika: Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmıştı! Konyaspor'da İlhan Palut'un ayrılığı sonrası ilk aday İsmail Kartal!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan arabam.com Konyaspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeşil - beyazlı takımda 10 Şubat 2021 tarihinde göreve getirilen teknik direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı. Yeşil - beyazlı yönetimin sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürdüğü Palut için resmi açıklama beklenirken, yeni hoca adayları da ortaya çıkmaya başladı.

Yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde belirlemek isteyen Konyaspor'da gündeme İsmail Kartal geldi.

FENERBAHÇE'Yİ AYAKLANDIRMIŞTI

Son olarak geçen sezon yarım dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve gösterdiği performansla beğeni toplayarak sarı - lacivertlileri Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'ne götüren Kartal, sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.

SAMSUNSPOR İLE ANLAŞAMAMIŞTI

Teknik direktör Jorge Jesus ile sözleşme imzalanmasının ardından görevinden ayrılan Kartal, sezon başında Samsunspor ile görüşmüş ancak herhangi bir anlaşmaya varmamıştı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İddialara göre; Konyaspor Yönetimi, İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirecek. İkinci yarıya yeni hocasıyla başlamak isteyen yeşil - beyazlılar, Kartal ile anlaşamaması halinde rotasını başka bir isme çevirecek.

Daha önce Konyaspor'da 24 resmi maçta görev yapan İsmail Kartal; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergileyerek 1.38'lik puan ortalaması yakalamıştı.



