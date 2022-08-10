Son dakika: Fenerbahçe'yi istemeyen Ömer Faruk Beyaz hayatının şokunu yaşadı! 2. Lig takımından da gönderildi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de 2019/20 sezonunun son haftasında Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık bandını alan ve sarı - lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz için işler iyi gitmiyor... Fenerbahçe'de forma şansı bulamayacağını düşündüğü için takımdan ayrılmak isteyen ve 1 Temmuz 2021'de Almanya ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan Beyaz için kariyer planlaması umduğu gibi gitmiyor.

STUTTGART'TAN KİRALANMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile toplamda 5 resmi maça çıkan ve sadece 79 dakika süre alabilen 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon başında Bundesliga 2 takımlarından Magdeburg'a kiralanmıştı.

İSTENENİ VEREMEDİ

Stuttgart'ın performansını yetersiz bulduğu ve tecrübe kazanması için Magdeburg'a kiraladığı Beyaz, burada da istenen performansı sergileyemedi.

REZERV TAKIMA GÖNDERİLDİ

Yeni takımıyla 2 resmi maça çıkan ve 29 dakika sahada kalan Beyaz, Magdeburg'un rezerv takımına gönderildi.

AYRILIĞI KENDİSİ İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe Yönetimi'nin takımda kalması için yoğun çaba gösterdiği ve ısrar ettiği Ömer Faruk Beyaz, tüm gelişmelere rağmen ayrılık yolunu tercih etmişti.

FENERBAHÇE'DE 8 MAÇA ÇIKTI

Alt yaş milli takımlarında da görev yapmış olan Beyaz, Fenerbahçe formasıyla ise 8 resmi maçta forma giymişti.



