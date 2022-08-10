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  4. Son dakika: Fenerbahçe'yi istemeyen Ömer Faruk Beyaz hayatının şokunu yaşadı! 2. Lig takımından da gönderildi...

Son dakika: Fenerbahçe'yi istemeyen Ömer Faruk Beyaz hayatının şokunu yaşadı! 2. Lig takımından da gönderildi...

10.08.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak adını tarihe yazdıran Ömer Faruk Beyaz, 1 Temmuz 2021'de sarı - lacivertlilerden ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Daha fazla forma şansı bulmak için Fenerbahçe'den ayrılan Beyaz için işler yolunda gitmiyor. Geçen sezon Stuttgart ile sadece 5 maça çıkabilen ve çok az süre alan genç futbolcu, 2.Lig ekibi Magdeburg'a kiralanmıştı. Ömer Faruk Beyaz, yeni takımında da şoka uğradı...

Son dakika: Fenerbahçe'yi istemeyen Ömer Faruk Beyaz hayatının şokunu yaşadı! 2. Lig takımından da gönderildi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de 2019/20 sezonunun son haftasında Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık bandını alan ve sarı - lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz için işler iyi gitmiyor... Fenerbahçe'de forma şansı bulamayacağını düşündüğü için takımdan ayrılmak isteyen ve 1 Temmuz 2021'de Almanya ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan Beyaz için kariyer planlaması umduğu gibi gitmiyor.

STUTTGART'TAN KİRALANMIŞTI

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Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile toplamda 5 resmi maça çıkan ve sadece 79 dakika süre alabilen 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon başında Bundesliga 2 takımlarından Magdeburg'a kiralanmıştı.

İSTENENİ VEREMEDİ

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Stuttgart'ın performansını yetersiz bulduğu ve tecrübe kazanması için Magdeburg'a kiraladığı Beyaz, burada da istenen performansı sergileyemedi.

REZERV TAKIMA GÖNDERİLDİ

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Yeni takımıyla 2 resmi maça çıkan ve 29 dakika sahada kalan Beyaz, Magdeburg'un rezerv takımına gönderildi.

AYRILIĞI KENDİSİ İSTEMİŞTİ

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Fenerbahçe Yönetimi'nin takımda kalması için yoğun çaba gösterdiği ve ısrar ettiği Ömer Faruk Beyaz, tüm gelişmelere rağmen ayrılık yolunu tercih etmişti.

FENERBAHÇE'DE 8 MAÇA ÇIKTI

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Alt yaş milli takımlarında da görev yapmış olan Beyaz, Fenerbahçe formasıyla ise 8 resmi maçta forma giymişti.


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