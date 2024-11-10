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SON DAKİKA: Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! Sarı-Lacivertliler Samsunspor'un puan kaybettiği haftada hata yapmadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.11.2024 21:07
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Son dakika... Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 4-0'lık skorla Sarı-Lacivertliler olurken Mourinho'nun öğrencileri zirve takibini sürdürdü. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! Sarı-Lacivertliler Samsunspor'un puan kaybettiği haftada hata yapmadı

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ettiği haftada hata yapmak istemeyen Sarı-Lacivertliler rakibini 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

KARİYERİNDE İLK

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Maçın 24. dakikasında Dusan Tadic ile verkaçı sonrası sağ taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş’ın içeri çevirdiği topa arka direkte Samet Akaydin’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Samet Akaydin, Fenerbahçe kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.

PENALTI VE GOL

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Fenerbahçe'nin golcüsü En-Nesyri, Nikolic ile yaşadığı pozisyonda yerde kaldı. Pozisyonu VAR ekranından izleyen Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Tadic farkı 2'ye yükseltti.

AMRABAT'TAN MÜTHİŞ GOL

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Karşılaşmanın 82. dakikasında Amrabat ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza atarak takımına 3 farklı üstünlüğü getirdi.

PERDEYİ MAXIMIN KAPATTI

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Mücadelenin uzatma dakikalarında Saint-Maximin attığı golle skoru 4-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.

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