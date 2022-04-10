Son dakika: Fenerbahçeli Serdar Dursun, derbi sonrası kendi taraftarını hedef aldı!

Son dakika haberleri: Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırladı. Sarı - lacivertliler dev derbiden 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, futbolcular maç sonunda taraftarlarla zaferi kutladı. Takımının ikinci golünü kaydeden Serdar Dursun ise karşılaşmanın ardından yaptığı konuşmayla gündeme oturdu.

Fenerbahçe'nin santrfor oyuncusu Serdar Dursun, 2-0 kazandıkları Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"1 SENEDE 2 DERBİ KOLAY DEĞİL"

Bir senede kazanılan iki derbinin önemine vurgu yapan Dursun, "O kadar derbi izledim kahvelerde, stadyumlarda, kale arkalarında. Bugün mutluyum. Gol attım. İyi hazırlandık. İyi bir planımız vardı. 1 senede 2 kere derbi kazanmak her sene olacak iş değil. Çok zor. İnşallah sezon sonuna kadar galibiyetlerle devam ederiz." dedi.

"İSMAİL HOCA ÇOK İYİ BİR İNSAN"

İsmail Kartal'ın takıma etkisini dile getiren golcü futbolcu, "Son dönemde artık nasıl derler, kadro istikrarı yakalandı. Takımdaki herkes birbirini tanıyor. Herkes oyun planına sadık kalıyor. İsmail Hoca çok iyi bir insan. Onu çok seviyoruz. Takımda inanılmaz güzel bir hava var. Derbi galibiyeti de iyi oldu." ifadelerini kullandı.

"BANA SALLAYANLARI KUTLAMIYORUM"

Kendisini eleştiren taraftarları kutlamadığını söyleyen Serdar Dursun, "Büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bazı insanlar bana sallıyor, 'Fenerbahçe'de ne işi var' diye. Onlara değil de beni destekleyenlere teşekkürler. Çok mutluyum. Keyfini çıkaralım." şeklinde konuştu.

TEPKİ ÇEKTİ

Serdar Dursun'un kendisini eleştiren taraftarları kutlamaması, sosyal medyada sarı - lacivertli taraftarlar tarafından tepki çekti.



