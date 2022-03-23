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Son dakika: Fenerbahçeli taraftarlar şaşkın! ''Resmen bedavaya gidiyor''

23.03.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de bu sezonun flaş isimlerinden biri olan Miguel Crespo'ya adeta teklif yağıyor. Fenerbahçeli taraftarların özellikle Galatasaray'a attığı golden sonra bir hayli sevdiği genç oyuncunun bonservisi belirlendi. Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada tepki gösterdiği bonservis bedeli çok az bulundu. Taraftarlar kendi aralarında yaptığı konuşmada ''Bedavaya gidiyor'' yorumlarında bulundu.

Son dakika: Fenerbahçeli taraftarlar şaşkın! ''Resmen bedavaya gidiyor''
Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye kazandırdığı Miguel Crespo, büyük kulüplerin radarına girdi. Orta sahada verdiği mücadeleyle alkış toplayan genç oyuncunun bonservisi de belli oldu.

RAKAMI ÇOK AZ BULDULAR

25 yaşındaki Portekizli oyuncu sahaya çıktığı maçlarda gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurdu. Özellikle bitmek bilmeyen kondisyonuyla büyük alkış toplayan Crespo'nun 8 milyon euro olan bonservis bedeli taraftarı şaşırttı. Sosyal medyada Crespo'nun bonservis bedelinin artırılması için yorumlar yapan Fenerbahçe taraftarı ''Crespo bedavaya gidiyor'' yorumunda bulundu.


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