Son dakika: Fenerbahçeli taraftarlar şaşkın! ''Resmen bedavaya gidiyor''

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye kazandırdığı Miguel Crespo, büyük kulüplerin radarına girdi. Orta sahada verdiği mücadeleyle alkış toplayan genç oyuncunun bonservisi de belli oldu.

RAKAMI ÇOK AZ BULDULAR

25 yaşındaki Portekizli oyuncu sahaya çıktığı maçlarda gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kurdu. Özellikle bitmek bilmeyen kondisyonuyla büyük alkış toplayan Crespo'nun 8 milyon euro olan bonservis bedeli taraftarı şaşırttı. Sosyal medyada Crespo'nun bonservis bedelinin artırılması için yorumlar yapan Fenerbahçe taraftarı ''Crespo bedavaya gidiyor'' yorumunda bulundu.



