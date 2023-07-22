Son dakika: Fenerbahçeli taraftarların heyecanla beklediği Wilfried Zaha'da işler karıştı! İngiliz basını duyurdu...

Son dakika haberleri: Jorge Jesus'un ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertlilerin gündemine Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha gelmişti.

Oyuncuya teklifini sunan ve bir süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe; olumlu bir yanıt beklerken, İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

PALACE ÖNE GEÇTİ

The Telegraph'ın haberine göre Crystal Palace; Fenerbahçe, Lazio ve Al Nassr'ın peşinde olduğu Zaha ile yeni sözleşme imzalama konusunda bir adım öne geçti. Haberde Zaha'nın da kararını kısa süre içinde açıklayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin Fildişili futbolcuya yaptığı teklif de ortaya çıktı. Sarı - lacivertlilerin Zaha'ya imza parasıyla birlikte yıllık 8 milyon euroluk bir ücret ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Palace formasıyla 28 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

