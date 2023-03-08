Son dakika: Fenerbahçelilerin en çok merak ettiği konulardandı! Enner Valencia, basın toplantısında açıkladı! 'Yeni sözleşme...'

Son dakika haberleri: Fenerbahçeliler heyecanla UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak olan Sevilla maçını beklemeye başladı. Sarı - lacivertlilerin bu sezon en golcü oyuncusu olan Enner Valencia, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

YENİ SÖZLEŞME CEVABI

Ekvadorlu yıldız; "Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayacak mısın?" sorusuna, "Kulüple görüşmeye devam ediyoruz. Bir anlaşmaya varılmasını umuyorum." cevabını verdi.

"KALİTEMİZİ BİLİYORUZ"

Müsabakayı değerlendiren golcü oyuncu, "Zor bir maç olacağını biliyoruz çünkü güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Biz de kalitemizi biliyoruz, son dönemdeki oyunumuzu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HOCANIN GÜVENİ ÇOK ÖNEMLİ"

Bu sezonki performansında Jorge Jesus'un önemli rol oynadığını dile getiren Valencia, "Hocanın güvenini hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde oyuncular arasında rekabet artıyor." dedi.

