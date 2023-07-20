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Son dakika: Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Wilfried Zaha'dan ilginç paylaşım! 2 saatte 4 milyonu aştı! 'Kafası karıştı'

20.07.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonuna teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de gündem transfer... Kadrosuna; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent ve Rodrigo Becao gibi önemli isimleri katan sarı - lacivertlilerin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Wilfried Zaha için sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin teklifini düşünmek için süre istediği öne sürülen yıldız futbolcudan gelen paylaşım dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Jorge Jesus'un ayrılığı sonrasında teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Rusya kampının ardından İstanbul'a dönen sarı - lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı maça odaklanmıştı.

Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic ve Leandro Becao'yu katmıştı.

GÜNDEM: WILFRIED ZAHA!

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Hücum hattına takviyelerini sürdürmeyi planlayan sarı - lacivertlilerin gündeminde bulunan isim ise Wilfried Zaha'ydı.

İLGİNÇ PAYLAŞIM

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Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve son olarak sarı - lacivertlilerden süre istediği belirtilen Fildişili futbolcudan ilginç bir paylaşım geldi.

"KAFASI KARIŞMIŞ"

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zaha, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kafası karışmış emoji ifadesini kullandı.

Yıldız futbolcunun tweet'i Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgisini çekerken, 2 saatte 30 bin yoruma ulaştı. Ayrıca 4 milyonu aşkın bir görüntülenme alan paylaşım, Zaha'nın kafasının karıştığına dair yorumlandı.

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Crystal Palace ile sözleşmesinin sonuna gelen ve bonservisini eline alan 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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