SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. SON DAKİKA! Formula 1, İstanbul'a resmen geri döndü

SON DAKİKA! Formula 1, İstanbul'a resmen geri döndü

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.08.2020 11:50 | Son Güncelleme

Formula 1 İstanbul Grand Prix'i 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak.

SON DAKİKA! Formula 1, İstanbul'a resmen geri döndü

Formula 1'de İstanbul Grand Prix'sinin 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Usain Bolt koronavirüse yakalandı!Usain Bolt koronavirüse yakalandı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
Galatasaray, Barcelonalı yıldızı listesine aldı!
James Rodriguez adım adım Galatasaray'a...
James Rodriguez adım adım Galatasaray'a...
Fenerbahçe'nin yeni transferini İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferini İstanbul'da!
Koronavirüs nedeniyle maçı hükmen 3-0 kaybettiler!
Koronavirüs nedeniyle maçı hükmen 3-0 kaybettiler!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Formula 1, İstanbul'a resmen geri döndü
Formula 1, İstanbul'a resmen geri döndü
Harcama limitleri: TFF Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini açıkladı, limitlere uyulmazsa ne olur?
Harcama limitleri: TFF Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini açıkladı, limitlere uyulmazsa ne olur?
Dünyaca ünlü boksör Andy Ruiz Jr. canlı yayında eşini aldattı
Dünyaca ünlü boksör canlı yayında eşini aldattı
Premier Lig: İngiltere'de maçların yeniden başlamasıyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları
Premier Lig: İngiltere'de maçların yeniden başlamasıyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları
A klasman basketbol hakemi Hüseyin Çelik, THY Avrupa Ligi'nde maç yönetecek
Hüseyin Çelik, Euroleague’de düdük çalacak
Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı!
Usain Bolt koronavirüse yakalandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.