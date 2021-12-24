Son dakika: Futbol tarihinde böyle maç görülmedi! Göz göre göre şike...

Son dakika: Vietnam-Tayland arasında oynanan maç spor medyasına damga vurdu. Göz göre göre şikenin yapıldığı konuşulan maçın videosu sosyal medyada gündem oldu. Karşılaşmanın hakemi Saoud Al-Adba'nın ve ekibinin yönetimi 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

"GÖZ GÖRE GÖRE ŞİKE YAPTI"

Rakip takım futbolcuları maç sonunda verdiği röportajda, "Hakem göz göre göre şike yaptı. Bir pozisyonda oyuncumuzun neredeyse burnu kırılacaktı. Bu maç kesinlikle incelenmeli" dedi.

İşte futbol katliamının yaşandığı o karşılaşmadan görüntüler...

