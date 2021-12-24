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Son dakika: Futbol tarihinde böyle maç görülmedi! Göz göre göre şike...

24.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dünya basının Vietnam ile Tayland arasında oynanan maçı konuşuyor. Karşılaşmadaki bu videoyu izleyenler gözlerine inanamıyor. Karşılaşmanın hakemi Saoud Al-Adba'nın taraflı maç yönetimi dünya basınında yer buldu. Maçın hakemi birçok pozisyonu es geçerek, penaltı pozisyonlarını da atladı. Futbol katliamının yaşandığı maç şimdiden tarihe geçti. İşte detaylar...

Son dakika: Vietnam-Tayland arasında oynanan maç spor medyasına damga vurdu. Göz göre göre şikenin yapıldığı konuşulan maçın videosu sosyal medyada gündem oldu. Karşılaşmanın hakemi Saoud Al-Adba'nın ve ekibinin yönetimi 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

"GÖZ GÖRE GÖRE ŞİKE YAPTI"

Rakip takım futbolcuları maç sonunda verdiği röportajda, "Hakem göz göre göre şike yaptı. Bir pozisyonda oyuncumuzun neredeyse burnu kırılacaktı. Bu maç kesinlikle incelenmeli" dedi.

İşte futbol katliamının yaşandığı o karşılaşmadan görüntüler...

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Anahtar Kelimeler:
Tayland Vietnam
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