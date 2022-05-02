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Son dakika: Galatasaray'a bir şok da transferden! Yasak geliyor...

02.05.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Önce başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi nedeniyle tüzük gereği zorunlu olarak 30 Nisan'da seçim kararı alan sarı - kırmızılı camiada istinaf mahkemesi karara tedbir koymuş sonra ise seçim tarihi ertelenmişti. Galatasaray bu kez de transfer için gelen haberle sarsıldı...

Son dakika: Galatasaray'a bir şok da transferden! Yasak geliyor...
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da sular bir türlü durulmuyor. İstinaf mahkemesinin sarı - kırmızılı kongrede alınan seçim kararına tedbir koyması, ortalığı karıştırmıştı. Başkan Burak Elmas seçimin gerçekleşeceğini ancak 11 Haziran tarihinde yapılmasının planlandığını açıklamıştı. Acil kararlar dışında uzun vadeli reaksiyon alamayacaklarını belirten Elmas ve yönetimi için bir kötü haber de transferden geldi.

Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında transfer ve futbolculardan alınacak olan borçsuzluk kağıdı geliyor.

11 Haziran tarihinde yeni başkanın seçilmesi durumunda yeni teknik direktör ve transfer konuları acil olarak masaya yatırılacak.

5 AĞUSTOS'TA LİG BAŞLIYOR

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TFF, Süper Lig'in 5 Ağustos tarihinde başlayacağını duyurmuştu. Sarı Kırmızılılar yeni başkanını seçtikten 55 gün sonra Süper Lig resmen başlayacak.

TRANSFER VE AYRILIKLAR NETLİK KAZANACAK

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55 günlük sürede Galatasaray'ın yeni teknik direktörü, takımdan ayrılacak ve transfer edilecek oyuncuları netlik kazanacak. Aynı zamanda kamp dönemi de yeni teknik direktörle geçirilecek.

BORÇSUZLUK KAĞIDI GEREKİYOR

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Transferlerin öncesinde ise mevcut kadroda yer alan futbolculardan borçsuzluk kağıdı alınması gerekiyor. Bankalar Birliği ödemeleri de Ağustos ayında gerçekleştirilecek.

TRANSFER YASAĞI

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Mısır basınının haberine göre; Mustafa Muhammed'in eski takımı Zamalek'in yönetimi, 1 Temmuz'a kadar Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık bonservisinin ödenmemesi halinde Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederek transfer yasağı getirmekle tehdit etti.

11 Haziran'da seçimin olacağı Galatasaray'da 4 milyon doları kimin ödeyeceği merak konusu...

TORRENT'TEN İTİRAF GELDİ

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Galatasaray'daki kaotik ortam teknik direktör Domenec Torrent'in de gündemindeydi. İspanyol teknik adam Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada "nanın gerçekten kolay değil. Herkesin dik bir şekilde yürümesini sağlamak ve moral vermeye çalışmak zor. Her şey durmuş şekilde. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiraya verilebilir gibi birçok planımız vardı ama bunlarla ilgili ilerleyemiyoruz. Biz Türk değiliz ama kimseden de iyi değiliz. Gerçekten bu tarz çalışmaya alışık değiliz. Hem çalışanları hem oyuncuları birlik haline getirmek bizim için zor oluyor." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed son dakika haberi
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