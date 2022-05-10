Son dakika: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız Axel Witsel'i önerdiler! Taraftarı heyecanlandıran transfer...

Son dakika haberleri: Sezona teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 'Gençlik Projesi' ile başlayan Galatasaray'da gelen kötü sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcı ile yollar ayrılmış ve yerine Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol hoca ile de işlerin iyi gitmemesi sonrasında 11 Haziran'da seçilecek olan yeni yönetimin başka bir hoca tercih edeceği gündeme gelmişti. Ancak yeni yönetimin yapması gereken tek iş tabii ki bu değil. Gündeme gelen transfer iddiası, sarı - kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırdı.

Süper Lig'de kötü günler yaşayan Galatasaray'ın zayıf karnı orta sahası oldu. En çok süreyi Taylan-Berkan ikilisinin aldığı sarıkırmızılı takıma Cicaldau ve Pulgar da bu bölgeye çare olamadı.

Yeni sezonda hem ön libero hem de 8 numara takviyesine ihtiyacı olan Galatasaray'a Almanya'dan sürpriz bir öneri geldi.

AXEL WITSEL'İ TEKLİF ETTİLER

Başkan danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Sensibile ile temasa geçen menajerler, Axel Witsel'i sarı-kırmızılılara teklif etti.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Sezon sonu Dortmund'dan ayrılacak olan 33 yaşındaki Belçikalı orta saha da G.Saray'a sıcak bakıyor.

KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK

Ancak yaşı ve yıllık 3 milyon Euro'yu aşan maliyeti nedeniyle bu transferde kararı 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim verecek. (Sabah)



