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Son dakika: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız Axel Witsel'i önerdiler! Taraftarı heyecanlandıran transfer...

10.05.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentisini karşılayamayan Galatasaray, bir yandan seçim kaosu ile uğraşırken bir yandan da transferde hareketli günler geçiriyor. Bu sezon orta saha mevkisinden istediği verimi alamayan sarı - kırmızılılara dünyaca ünlü bir isim önerildi. Menajerler, sezon sonunda Erling Haaland'ın formasını giydiği Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Axel Witsel'i Galatasaray'a teklif etti. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'a dünyaca ünlü yıldız Axel Witsel'i önerdiler! Taraftarı heyecanlandıran transfer...
Axel Witsel

Axel Witsel

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Son dakika haberleri: Sezona teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 'Gençlik Projesi' ile başlayan Galatasaray'da gelen kötü sonuçların ardından deneyimli çalıştırıcı ile yollar ayrılmış ve yerine Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol hoca ile de işlerin iyi gitmemesi sonrasında 11 Haziran'da seçilecek olan yeni yönetimin başka bir hoca tercih edeceği gündeme gelmişti. Ancak yeni yönetimin yapması gereken tek iş tabii ki bu değil. Gündeme gelen transfer iddiası, sarı - kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırdı.

Süper Lig'de kötü günler yaşayan Galatasaray'ın zayıf karnı orta sahası oldu. En çok süreyi Taylan-Berkan ikilisinin aldığı sarıkırmızılı takıma Cicaldau ve Pulgar da bu bölgeye çare olamadı.

Yeni sezonda hem ön libero hem de 8 numara takviyesine ihtiyacı olan Galatasaray'a Almanya'dan sürpriz bir öneri geldi.

AXEL WITSEL'İ TEKLİF ETTİLER

Axel Witsel

Başkan danışmanı Luis Campos ve sportif direktör Sensibile ile temasa geçen menajerler, Axel Witsel'i sarı-kırmızılılara teklif etti.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Axel Witsel

Sezon sonu Dortmund'dan ayrılacak olan 33 yaşındaki Belçikalı orta saha da G.Saray'a sıcak bakıyor.

KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK

Ancak yaşı ve yıllık 3 milyon Euro'yu aşan maliyeti nedeniyle bu transferde kararı 11 Haziran'da seçilecek yeni yönetim verecek. (Sabah)

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