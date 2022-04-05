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Son dakika: Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber!

05.04.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu, camiada moralleri bozmuştu. Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu. Galatasaray'dan yapılan açıklamayla yıldız futbolcunun kasığında problem olduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber!
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük'ü konuk etmiş ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılılar, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde sakat futbolcularından gelen haberle sarsılmıştı. Maçın ilk yarısında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu da açıklandı.

SAKATLANIP, ÇIKMIŞTI

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2-0 kazanılan Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakmıştı.

SON DURUMU BELLİ OLDU

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Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamayla genç futbolcunun son durumu belli oldu.

"KASIĞINDA ORTA DÜZEY ZORLANMA VE KANAMA"

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Galatasaray'dan yapılan antrenman bilgilendirmesinde, "Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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