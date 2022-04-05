Son dakika: Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber!

Son dakika: Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Karagümrük'ü konuk etmiş ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılılar, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde sakat futbolcularından gelen haberle sarsılmıştı. Maçın ilk yarısında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu da açıklandı.

SAKATLANIP, ÇIKMIŞTI

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, 2-0 kazanılan Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanarak yerini Emre Kılınç'a bırakmıştı.

SON DURUMU BELLİ OLDU

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklamayla genç futbolcunun son durumu belli oldu.

"KASIĞINDA ORTA DÜZEY ZORLANMA VE KANAMA"

Galatasaray'dan yapılan antrenman bilgilendirmesinde, "Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı." ifadeleri kullanıldı.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.



