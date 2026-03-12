SPOR

SON DAKİKA | Galatasaray'a İtalya'dan dev müjde! Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun biletini kesti, işte istenen bonservis bedeli...

Galatasaray'ın yıllardır kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı milli yıldız Hakan Çalhanoğlu transferinde İtalya'dan flaş bir haber geldi! Inter yönetimi, son dönemde yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle tecrübeli orta sahanın sözleşmesini uzatma fikrinden tamamen vazgeçti. Yaz transfer döneminde yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu için Galatasaray'ın ödemeye hazır olduğu bonservis bedeli de netleşti. İşte Sarı-Kırmızılı taraftarı ayağa kaldıracak o dev operasyon...

Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşan Galatasaray, gelecek sezonun kadro mühendisliği için şimdiden dev bir adım atıyor. Sarı-Kırmızılıların uzun süredir transfer listesinde bir numarada yer alan ancak İtalyan devi Inter'in inadı yüzünden bir türlü sonuçlandırılamayan Hakan Çalhanoğlu transferinde nihayet mutlu sona çok yaklaşıldı.

SAKATLIK KRİZİ İPLERİ KOPARDI: ATALANTA MAÇINDA YOK!

SON DAKİKA | Galatasaray a İtalya dan dev müjde! Inter, Hakan Çalhanoğlu nun biletini kesti, işte istenen bonservis bedeli... 1

Inter formasıyla İtalya'da harikalar yaratan ancak son dönemde sakatlık kabusundan bir türlü kurtulamayan milli yıldızımız için Çizme serüveni sona eriyor.

Son olarak sağ uyluk addüktör kaslarında hafif gerilme tespit edilen ve hafta sonunda oynanacak kritik Atalanta karşılaşmasında formasına veda eden Çalhanoğlu, İtalyan ekibinin gelecek planlarını tamamen değiştirmesine neden oldu.

SÖZLEŞME UZATMA MASADAN KALKTI, SATIŞA ÇIKIYOR

SON DAKİKA | Galatasaray a İtalya dan dev müjde! Inter, Hakan Çalhanoğlu nun biletini kesti, işte istenen bonservis bedeli... 2

İtalyan basınında yer alan çarpıcı iddialara göre; normal şartlarda Hakan'ın 2027 yılında bitecek olan sözleşmesini taktiksel bir hamleyle uzatmayı planlayan Inter yönetimi, art arda gelen sakatlık raporlarının ardından bu dosyayı rafa kaldırdı.

Kulübün, bu transferden mali bir zarar etmemek adına yaz aylarında 30 yaşındaki oyuncuyu kesin olarak elden çıkarmaya karar verdiği vurgulandı.

GALATASARAY'IN BÜTÇESİ BELLİ: 10 MİLYON EURO!

SON DAKİKA | Galatasaray a İtalya dan dev müjde! Inter, Hakan Çalhanoğlu nun biletini kesti, işte istenen bonservis bedeli... 3

Çocukluk aşkı olan Galatasaray'da forma giyme hayalini her fırsatta dile getiren Hakan Çalhanoğlu için Sarı-Kırmızılı yönetim de pusuda!

Florya cephesinin, yaz transfer döneminde Inter ile resmi temaslara başlaması beklenirken, bu dev transfer için gözden çıkarılan bütçenin 10-15 milyon Euro bandında olduğu öğrenildi. İtalyan devinin oyuncuyu satmaya dünden razı olması sebebiyle, bu rüya transferin 10 milyon Euro civarı makul bir bonservis bedeliyle mutlu sona ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Canlı Skor
