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SON DAKİKA: Galatasaray Alexandru Cicaldu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

27.08.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da yapılan 8 takviyenin yanı sıra bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Son olarak, Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Alexandru Cicaldau ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray Alexandru Cicaldu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!
Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da kadroya yapılan takviyelerin yanı sıra vedalar da yaşanıyor. Mostafa Mohamed, Diagne ve Marcao gibi isimlerle yollar ayrılırken bir isme daha veda edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

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Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, Alexadru Cicaldau'nın sezon sonuna kadar Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını açıkladı. Galatasaray'a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

DERBİ KADROSUNA ALINMAMIŞTI!

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Okan Buruk deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, Galatasaray'ın kamp kafilesi açıklanmıştı. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Alexandru Cicaldau transfer görüşmeleri nedeniyle kadroya alınmamıştı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

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Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldău’nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir.


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