SON DAKİKA: Galatasaray Alexandru Cicaldu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da kadroya yapılan takviyelerin yanı sıra vedalar da yaşanıyor. Mostafa Mohamed, Diagne ve Marcao gibi isimlerle yollar ayrılırken bir isme daha veda edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, Alexadru Cicaldau'nın sezon sonuna kadar Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını açıkladı. Galatasaray'a 6.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı forma ile 44 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

DERBİ KADROSUNA ALINMAMIŞTI!

Okan Buruk deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isterken, Galatasaray'ın kamp kafilesi açıklanmıştı. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Alexandru Cicaldau transfer görüşmeleri nedeniyle kadroya alınmamıştı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicâldău’nun 2022-23 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretleri Kalba Union Football Club Co L.L.C tarafından ödenecektir.

????Galatasaray Cicaldau ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. https://t.co/2euKMXX0Yy — Mynet Spor (@mynetspor) August 27, 2022



