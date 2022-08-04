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SON DAKİKA: Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Morutan...

04.08.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan KAP bildiriminde Olimpiu Morutan'ın Pisa'ya kiralandığını duyurdu.

SON DAKİKA: Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Morutan...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekipte gelen isimler kadar ayrılan oyuncularda konuşulurken, son ayrılık Olimpiu Morutan ile yaşandı.

SERIE B YOLCUSU!

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Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Serie B takımlarından Pisa'ya 150 bin € kiralama ve 5.5 milyon € zorunlu şartlı satın alma opsiyonu ile kiraladığını açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

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Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.


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