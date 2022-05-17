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  4. Son dakika: Galatasaray başkan adaylığında flaş gelişme! Dursun Özbek ve Metin Öztürk iş birliği...

Son dakika: Galatasaray başkan adaylığında flaş gelişme! Dursun Özbek ve Metin Öztürk iş birliği...

17.05.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk'ten kritik bir hamle geldi. Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı.

Son dakika: Galatasaray başkan adaylığında flaş gelişme! Dursun Özbek ve Metin Öztürk iş birliği...

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde hareketli saatler yaşanıyor. Daha önce aday olmayı düşünmediğini ifade eden Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Özbek'in başkan olacağı yönetim kurulunda Metin Öztürk'ün de ikinci başkan olacağı öğrenildi.

Yapılacak adaylık açıklamasının ardından yönetim kurulu listesi, cuma günü divan kurulu başkanlığına teslim edilecek.

ÖZBEK 36. BAŞKAN OLMUŞTU

2014 yılında Duygun Yarsuvat'ın başkanlığında Galatasaray Yönetim Kurulu'na seçilen ve başkan yardımcısı olan Dursun Özbek, 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı sonucunda aldığı 2800 oyla Galatasaray'ın 36. başkanı olmuştu.

(DHA)

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Galatasaray Futbol Kulübü
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