Son dakika: Burak Elmas sessizliğini bozuyor! Bu akşam gündeme dair konuşacak

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Başkan Burak Elmas, kameralar karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı camianın gündemine dair açıklamalarda bulunacak Elmas, Terim'le yol ayrımına giden sürece dair detayları kamuoyuyla paylaşacak.

SON DAKİKA: BURAK ELMAS KAMERALAR KARŞISINA GEÇİYOR

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından taraftar ikiye bölünmüş ve bir kısım Başkan Burak Elmas'ı hedef almıştı. Deneyimli hocayla dün yolları ayıran sarı-kırmızılılarda Başkan'ın sessizliği tepki çekmiş ve taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu akşam saat 18.00'de Nef Stadı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunacak.



