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Son dakika: Burak Elmas sessizliğini bozuyor! Bu akşam gündeme dair konuşacak

11.01.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın sessiz kalması tepki çekmişti. Sarı-kırmızılılarda son günlerde yaşanan gelişmelere dair bir açıklama yapma kararı alan Burak Elmas, bu akşam saat 18.00'de kameralar karşısına geçecek.

Son dakika: Burak Elmas sessizliğini bozuyor! Bu akşam gündeme dair konuşacak

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Başkan Burak Elmas, kameralar karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı camianın gündemine dair açıklamalarda bulunacak Elmas, Terim'le yol ayrımına giden sürece dair detayları kamuoyuyla paylaşacak.

SON DAKİKA: BURAK ELMAS KAMERALAR KARŞISINA GEÇİYOR

Galatasaray'da Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından taraftar ikiye bölünmüş ve bir kısım Başkan Burak Elmas'ı hedef almıştı. Deneyimli hocayla dün yolları ayıran sarı-kırmızılılarda Başkan'ın sessizliği tepki çekmiş ve taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu akşam saat 18.00'de Nef Stadı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunacak.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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