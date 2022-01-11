Son dakika: Burak Elmas sessizliğini bozuyor! Bu akşam gündeme dair konuşacak

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Başkan Burak Elmas, kameralar karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılı camianın gündemine dair açıklamalarda bulunacak Elmas, Terim'le yol ayrımına giden sürece dair detayları kamuoyuyla paylaşacak.
Galatasaray'da Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından taraftar ikiye bölünmüş ve bir kısım Başkan Burak Elmas'ı hedef almıştı. Deneyimli hocayla dün yolları ayıran sarı-kırmızılılarda Başkan'ın sessizliği tepki çekmiş ve taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu akşam saat 18.00'de Nef Stadı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
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