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Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ağır küfür

17.12.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da peş peşe istifaların gelmesinin ardından ortalık karıştı. Galatasaray yönetim kurulu üyesi Rezan Epözdemir, istifa ettiğini açıklamıştı. Ayrıca Epözdemir, Beşiktaş maçı sonrasında da istifasını verdiğini ancak kabul edilmediğini belirtti. İddiaya göre Başkan Burak Elmas, "Beğenen beğenir beğenmeyen... olur gider" deyince Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü istifa etti.

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ağır küfür

Son dakika: Galatasaray'da ortalık karışmaya devam ediyor. Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar yönetimi karıştırmış durumda. Avrupa'da alınan skorlara rağmen Galatasaray taraftarının da memnuniyetsizliği yönetime yansıdı. Bugün Galatasaray yönetim kurulu üyesi Rezan Epözdemir istifa ettiğini açıkladı. Bu istifanın ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın CEO olarak atanan Hande Ocak Başev ismine ret veren yöneticilere, "Beğenen beğenir beğenmeyen ...... olur gider" deyince Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü istifa etti. İşte son dakika haberlerinin detayları...

"DEVRE DIŞI BIRAKIYORSUNUZ"

Galatasaray'ın başkanı Burak Elmas daha önce kendisiyle mesai arkadaşlığı da bulunan Hande Ocak Başev'i, dernek ve bağlı kuruluşların başına CEO olarak atamak istedi. Bu talep yönetim kurulunda oylamaya sunuldu. Yöneticilerin birçoğu, "Başkan biz burayı yönetmek için geldik. Ancak siz dışarıdan getirdiğiniz profesyonel yöneticilerle bu kulübü yönetip, bizi devre dışı bırakıyorsunuz" şeklinde itiraz etti.

"BEĞENMEYEN .... OLUR GİDER"

Bu şiddetli itiraz ortamı oylamaya da yansıdı. Doğal üye olan lise müdürünün katılmadığı ve başkanla birlikte 16 kişinin hazır bulunduğu oylamada Başkan Elmas ve 3 yönetici dışında herkes "Ret" yönünde el kaldırdı. Başkan Burak Elmas, Bikem Kanık ve Ahmet Ozan Şener'le birlikte bir kişi daha "Evet" oyu verdi. Bu durumda atamanın onaylanmaması gerekiyordu. Ancak Başkan Burak Elmas, "Atamayı yaptım. Beğenen beğenir, beğenmeyen ...... olur gider." diyerek rest çekti.

SIKINTI BİTMİYOR

Bu gelişmeler üzerine daha önce de Başkan'la Beşiktaş derbisinin ardından farklı fikir beyanında bulunan Avukat Rezan Epözdemir yönetim kurulu arkadaşlarına, "İstifa edeceğim" dedi. Ve bu sözünde durarak istifasını verdi. Sonrasında Köksal Ünlü de görevi bıraktığını duyurdu. İstifa edeceğini belirten bazı yönetim kurulu üyelerinden henüz böyle bir karar gelmedi. Ancak bu krizin önümüzdeki dönemde devam etmesi bekleniyor.

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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