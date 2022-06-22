SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! "Transferlere başlıyoruz..."

Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Dursun Özbek çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. İlk iş olarak teknik direktör konusunu halleden Özbek, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Okan Buruk ile prensip anlaşmasına vararak, Domenec Torrent ile yolların ayrıldığını resmen duyurmuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ!"

Gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Değerli Galatasaraylılar! Bugün burada Galatasaray'ın 39. başkanı olarak bulunuyorum." diyerek sözlerine başlarken, "Beni seçtiğiniz için tüm üyelerimize teşekkür ederim. Bu göreve layık olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR TAKIM KURUYORUZ!"

"Geçen yıldan gelen eksikleri tecrübelerimizle gidermek istiyoruz." diyen Özbek, "Cenk Ergün'le anlaştık. Cumhuriyetin 100. yılında başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Transfer çalışmalarına başlıyoruz. Çok güzel bir takım kuracağız, bu konuda hiç endişe etmeyin. Kombinelerimiz satışa çıktı. Kombinelere ilgi göstermeniz bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

"KOMBİNE VE LOCALARA İLGİNİZİ BEKLİYORUZ"

"Kombineler çıktı, localar var. İlginizi bekliyoruz. Ekonomik koşulların böyle olduğu dönemde ilginin çok büyük önemi var." diyen Özbek, "Seçim döneminde bazı sözler verdik. Bazı projelerimizden bahsettik. En önemli projelerimizden birisi Galatasaray Adası'nın tekrar eski günlerine gelmesi, bir sosyal buluşma noktası sizlere hizmet vermesi için sözümüz vardı. Hemen işe başladık. 2 manada işe başladık. Oradaki yapıyı vücuda getirmek lazım. Ada'da biliyorsunuz bir parselimiz var, Ada 4 parselden müteşekkil. Diğer 3 parsel Milli Emlak'a ait."

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR!"

Çalışmaların sürdünü söyleyen Başkan Özbek, "İlk temas kurduğum yer Milli Emlak oldu. Diğer parsellerle ilgili irtifak hakkımız yoktu. Derhal bu konunun üzerine eğildik. Çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1-2 gün sonra söz konusu Milli Emlak'a ait parsellerin 30 yıllığına Galatasaray'a irtifaklanması için sözleşmeler hazırlanıyor. Müjdeli haberi yakında vereceğim. Artık Galatasaray Adası eskisi gibi dokunulabilir bir yer olmaktan çıkıyor. Desteklerinden ötürü Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'a büyük bir teşekkür gönderiyorum." ifadelerini kullandı.



