SON DAKİKA! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer müjdesi!

"Gece yarısı mesajlar gelince, 'Lütfen Başkanım Twitter'a bak' dediler. Ben de girdim, hemen gündeme baktım. Taraftarlar hashtag açmış. Bunun aslı, Galatasaray'a maddi destek. Taraftarımızın, Galatasaray'a maddi destek olmaya çalıştığını gördüm. Biz çok ciddi denetime tabiyiz. 290 milyon zarar, 6 aylık. Bunu 12 aya böldüğünüzde ortaya çıkacak zarar belli. Tarihte ilk defa bir Türk kulübü 1 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bizim gelirlerimiz bu son 6 aylık dönemde %60 düştü. Giderlerimiz de kur farkından dolayı %60 arttı. Biz 75 milyon liralık artıdan 209 milyon eksiye kadar geldik. Bu 400'e kadar gidiyor. Hem UEFA hem de TFF'de bu durum bizi zora sokacak. Taraftarlarımız böyle bir dönemde bizim için destek olmaları beni çok duygulandırdı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı kulübün bağış kampanyası başlattığını açıklayan Cengiz, "İlk bağışı ben yapıyorum. 500 bin TL destekle başlıyorum. Abdurrahim Bey de ilk destek olarak 500 bin TL veriyor. 1 milyon TL ile açıyoruz." dedi.

"1 MİLYON TL İLE AÇIYORUZ"

"Bu konuşmadan sonra IBAN numaralarını paylaşacağız. SMS ile destek de olacak. En az 100 TL bağış yapılacak. 5 TL verebilen de dua etsin. Onların duası bizi ayağa kaldırır. İlk bağışı ben yapıyorum. 500 bin TL destekle başlıyorum. Abdurrahim Bey de ilk destek olarak 500 bin TL veriyor. 1 milyon TL ile açıyoruz. Diğer ağaların eli tutulmaz."

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Sevgili hocamızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de görüşmelerimiz oldu. Bizim verebileceğimiz parayla, karşı tarafın isteği arasında çok fark var. Bunu orta noktaya çekmeye çalışıyoruz. Karşı taraf da iyi niyetli. İnşallah bir noktaya geliriz. Transferle ilgili bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Her gün, her saat bir şeyler olabilir."

"ASLINI REDDEDEN BİRİNE 'EVİN OĞLU' DEMEMEK GEREKİYOR"

"Ali Koç'la hiçbir şahsi problemim yok. Oturduğumuz zaman saatlerce futbol dışında konuşabiliyoruz. Mesut Özil değerli bir transfer çok iyi bir futbolcu. Türk futbolunun marka değeri açısından da önemli. Ali Koç ile şahsi bir problemim yok ancak bir sözü hoşuma gitmedi. 'Birileri elin oğlu, biri evin oğlu evine geldi' demek nasıl bir mantıktır? Ben bunu anlamıyorum. Aslını reddeden birine evin oğlu dememek gerekiyor. O evin oğlu, diğerleri elin oğlu mu? TFF bakalım şimdi ne yapacak."

