Son dakika| Galatasaray-Beşiktaş derbisinin önüne geçen pozisyon! Spor yazarları değerlendirdi: Net penaltı

Son dakika: Galatasaray, Beşiktaş derbisinden 3 puanla çıkmayı başardı. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonu 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Karşılaşmanın golleri Kerem(2) ve Rıdvan Yılmaz attı.

Avrupa'da kritik Barcelona maçı öncesi moral depolayan Galatasaray'ın sergilediği futbol spor yazarları tarafından övgüyle karşılanırken, Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli'nin kadro tercihi eleştirilerin hedefi oldu. Mücadeleyi değerlendiren spor yazarları, 90+3'te Larin'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonla ilgili ise hakemler için çok sert ifadeler kullandı.

Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası spor yazarlarının yorumları şöyle;

ŞANSAL BÜYÜKA'DAN İKİ İSME ÖVGÜ

Deneyimli gazeteci Şansal Büyüka, dev derbiyi 'çılgın maç' olarak yorumladı. Milliyet Gazetesinde yer alan yazısında Büyüka, uzun zaman sonra ilk kez bir derbide böyle bir başlangıç gördüğünü belirtirken, Galatasaraylı futbolcuların Barcelona maçı sonrası bu derece dinç görünmesine dikkat çekti. Nelsson'un savunmadaki,Kerem'in ise hücumdaki performansından övgüyle bahseden Büyüka, Beşiktaş'ın maça yanlış bir kadro tercihi ve dizilişle çıktığını savundu.

ERMAN TOROĞLU: ÇOK NET PENALTIYDI

Karşılaşmanın tüm tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren Erman Toroğlu, çok konuşulacak isimlerde bulundu.

İlk olarak Atiba'nın gördüğü ilk sarı kartı yorumlayan Toroğlu, sarı kart verilmesinin doğru olduğunu söyledi.

Daha sonra Galatasaray'ın ikinci golündeki pozisyonu değerlendiren usta yorumcu, "Galatasaray'ın 2. golünden önce Mohamed ve Umut Meraş'ın pozisyonunda faul yok." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu, maçın en çok tartışılan pozisyonlarından birisini şöyle yorumladı:

"Atiba'ya bu pozisyonda ikinci sarı verilmeliydi. Çünkü pozisyonun devamında Galatasaray, tehlike yaratabilirdi."

Maçın son anlarında Victor Nelsson ile girdiği ikili mücadelede penaltı bekleyen Larin, maçın sonunda isyan etmişti. Toroğlu, o pozisyon için "Çok net bir penaltı pozisyonu. VAR neden çağırmadı bilmiyorum." yorumunu yaptı.

Dev derbide tartışma yaratan son pozisyon için ise şu yorumu yaptı:

"Son pozisyonda Ersin'in, Gomis'e yaptığı müdahale sonrası faul + kırmızı kart verilmeliydi."

AHMET ÇAKAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

90+3'te Larin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu değerlendiren ünlü yorumcu Ahmet Çakar bu pozisyonla ilgili, "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!" dedi.

FATİH DOĞAN: "BEN GÖRDÜM" DİYEREK VAR'IN ÖNÜNÜ TIKADI

Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın birden fazla penaltısının verilmediğini belirterek "Rıdvan’ın Boey tarafından çekilmesi penaltı. Kaç tane örnek var. Maç başından bu yana faullerde dahi takdir haklarını ev sahibinden yana kullanan Karaoğlan 'ben gördüm diyerek' VAR’ın önünü de tıkadı." dedi.



