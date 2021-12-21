SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray bir bir eriyor! Adana Demirspor'da Yunus Akgün Cimbom'u yıktı...

Son dakika: Galatasaray bir bir eriyor! Adana Demirspor'da Yunus Akgün Cimbom'u yıktı...

21.12.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray ile Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana'da karşı karşıya geldi. Müthiş bir atmosferde oynanan mücadele harika dakikalara sahne oldu. Galatasaray'ın mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maç 2-0'lık skorla sonuçlandı. Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, sarı kırmızılılara iki gol birden attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray bir bir eriyor! Adana Demirspor'da Yunus Akgün Cimbom'u yıktı...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oldu. Son olarak Başakşehir ile berabere kalan ve Gaziantep FK maçından bu yana galibiyet alamayan Galatasaray, mutlak 3 puan için sahaya çıktı. Karşılaşma 2-0'lık skorla sonuçlandı. Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, sarı kırmızılılara karşı adeta şov yaptı ve takımının iki golünü de kendisi kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları...

YUNUS AKGÜN ŞOV YAPTI

FHJv5GmXsAAOQu6

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün, sarı-kırmızılılar ile oynadıkları maça damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısında oldukça iyi bir performans gösteren Yunus Akgün, ikinci yarıya ise golleriyle damga vurdu. Maçın 53 ve 58. dakikalarında attığı gollerle İsmail Çipe'yi çaresiz bırakan Yunus Akgün, Galatasaray'a ise büyük bir şok yaşattı.

21 yaşındaki futbolcu, ikinci golüyle büyük takdir topladı. Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından gol atan Yunus Akgün, bu sezon Adana Demirspor formasıyla bir maçta iki gol atan ilk oyuncu oldu. Ayrıca Yunus Akgün, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı. Sosyal medyada Yunus Akgün için "Antoine Griezmann" benzetmesi yapılırken, Galatasaraylı taraftarlar ise yetenekli futbolcunun Adana Demirspor'a kiralanmış olmasına tepki gösterdi.

ADANA DEMİRSPOR TARAFINDAN ÖZEL KOREOGRAFİ

FHJg4paXIA8kmrw

Maç öncesi Adana Demirspor taraftarı, üzerinde İngilizce "Onlara hiçbir şey vermeyin ama onlardan her şeyi alın" yazılı pankart eşliğinde oyuncuların "savaşçı" gibi resmedildiği büyük boy pankartlar açtı.

Adana Demirsporlu oyuncular seremoniye Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle üzerinde "Yüzümüzde kurtuluşun ışığında koşuyoruz" yazılı Uluslararası Adana Yarı Kurtuluş Maratonu konulu pankart taşıdı.

MAÇ TEMPOLU BAŞLADI

Mücadeleye iki takım da açık futbol oynayarak ve agresif şekilde başladılar. Oyunun temposunun yüksek olduğu ilk bölümde her iki takım da final paslarını doğru şekilde takım arkadaşına iletmekte güçlük yaşadı.

İki ekip de merkezi kalabalık tutarken, kanatlar boş bırakıldı. Bu taktik nedeniyle kanat oyuncuları Adana Demirspor'da Yunus Akgün, Galatasaray'da Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan daha etkili oldu.

Maçtaki ilk tehlikeyi Berkan'ın ortasında Mustafa Muhammed'in kafa vuruşuyla 14. dakikada Galatasaray yarattı.

GALATASARAY'IN 7 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ

Sarı kırmızılı ekip, kalan bölümde farkı azaltmak ve maça ortak olmak için çabalasa da Adana Demirspor deplasmanından 2-0 mağlubiyetle ayrıldı ve Süper Lig'deki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Giresunspor'dan Okan Koçuk açıklaması!Giresunspor'dan Okan Koçuk açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

İnanamadılar! Hayrete düşüren fotoğraf...

İnanamadılar! Hayrete düşüren fotoğraf...

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

15 milyon Euroluk golcü geliyor! Teklif yapıldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

G.Saray'dan yılbaşı hediyesi! 3 transfer

G.Saray'dan yılbaşı hediyesi! 3 transfer

Karagümrük için Volkan Demirel iddiası!

Karagümrük için Volkan Demirel iddiası!

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.