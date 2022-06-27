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Son dakika: Galatasaray çıldırdı! Hem Mario Balotelli hem de Süper Lig'in asist kralını alıyor...

27.06.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesinin ardından flaş hamleler peş peşe gelmişti. Sarı - kırmızılılarda sportif direktör Pasquale Sensibile ve teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrılmıştı. Futbol direktörlüğüne Cenk Ergün'ün getirilmesi sonrasında teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk oturmuştu. Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Aslan'ın gündemine Adana Demirspor'da oynayan Mario Balotelli ve Matias Vargas geldi.

Son dakika: Galatasaray çıldırdı! Hem Mario Balotelli hem de Süper Lig'in asist kralını alıyor...
Matias Vargas

Matias Vargas

ARJ Arjantin
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralan Dursun Özbek, birçok hamleyi art arda gerçekleştirmişti. Teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini fesheden sarı - kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Galatasaray, bu gelişmeler sonrasında transfere yönelmişti.

İLK TRANSFER ABDÜLKERİM

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Sarı - kırmızılı kulüp, İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı 2.8 milyon euro bonservis bedeliyle 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Transfere hız veren Galatasaray, için İspanya'dan flaş bir iddia geldi.

MATIAS VARGAS

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ElDesmarque, sarı-kırmızılıların Espanyol'dan Matias Vargas ile ilgilendiğini duyurdu.

5 MİLYON EURO

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Haberde Galatasaray'ın, geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu için 5 milyon euro'luk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

ASİST KRALI OLDU

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25 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'daki performansına da değinilirken, Vargas'ın geçen sezon Türkiye Ligi'nde 13 asist ile en fazla asist yapan futbolcu olduğunun altı çizildi.

BALOTELLI İDDİASI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

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Öte yandan İtalyan basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli için Adana Demirspor ile 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığını öne sürmüştü.

2019'da Espanyol'a transfer olan Vargas'ın, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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