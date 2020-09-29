SON DAKİKA! Galatasaray'da Arda Turan şoku! Glasgow maçında yok!

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu negatif çıkan ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan'ın, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Glasgow'a gidecek kafilede yer almayacağı belirtildi.
Oyuncular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bu sabah gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin de negatif sonuçlandığı kaydedildi.
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