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Son dakika: Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Diagne için kötü haber geldi! En az...

20.12.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray-Başakşehir maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan tecrübeli oyuncu Diagne'den kötü haber geldi. Sakatlandığı an adeta yürekler ağza gelmişti. Tüm futbolseverlerin yakından takip ettiği bu olay için Diagne yaptığı paylaşımla sevenlerine bilgilendirme yaptı. Galatasaraylı Mbaye Diagne, 1 ay sonra sahalara geri döneceğini açıkladı. Diagne'nin takıma tam katılma zamanının 2 ayı bulabileceği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Diagne için kötü haber geldi! En az...
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında kötü bir sakatlık geçiren Diagne'nin durumu merak ediliyordu. Tüm sporseverlerin yakından takip ettiği bu olayla ilgili tecrübeli oyuncu Diagne açıklamada bulundu. Spor kamuoyu Diagne'nin en az 3 ay sahalardan uzak kalmasını bekliyordu. Tecrübeli oyuncu yaptığı paylaşımla 1 ay sonra sahalarda olabileceğini paylaştı. Diagne'nin tam kapasitede hazır olup 11'de başlaması ile 2 ayı bulabileceği konuşuluyor.

"İNŞALLAH 1 AY SONRA..."

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Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Diagne, "Bu zor zamanda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda sahaya eskisinden daha güçlü dönmeyi umuyorum. İnşallah 1 ay sonra yeniden sahalardayım." dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE STADYUMDAN AYRILDI

Başakşehir karşılaşmasının 65. dakikasında sakatlanan ve stattan tekerlekli sandalye ile ayrılan Diagne en iyi ihtimalle martta sahalara dönecek. Pazar günü tetkikleri yapılan golcü futbolcunun sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmişti.


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Galatasaray Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir Mbaye Diagne
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