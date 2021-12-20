Son dakika: Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Diagne için kötü haber geldi! En az...

Son dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında kötü bir sakatlık geçiren Diagne'nin durumu merak ediliyordu. Tüm sporseverlerin yakından takip ettiği bu olayla ilgili tecrübeli oyuncu Diagne açıklamada bulundu. Spor kamuoyu Diagne'nin en az 3 ay sahalardan uzak kalmasını bekliyordu. Tecrübeli oyuncu yaptığı paylaşımla 1 ay sonra sahalarda olabileceğini paylaştı. Diagne'nin tam kapasitede hazır olup 11'de başlaması ile 2 ayı bulabileceği konuşuluyor.

"İNŞALLAH 1 AY SONRA..."

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Diagne, "Bu zor zamanda beni düşündüğünüz ve desteklediğiniz için teşekkürler. En kısa zamanda sahaya eskisinden daha güçlü dönmeyi umuyorum. İnşallah 1 ay sonra yeniden sahalardayım." dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE STADYUMDAN AYRILDI

Başakşehir karşılaşmasının 65. dakikasında sakatlanan ve stattan tekerlekli sandalye ile ayrılan Diagne en iyi ihtimalle martta sahalara dönecek. Pazar günü tetkikleri yapılan golcü futbolcunun sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmişti.



