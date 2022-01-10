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Son dakika: Galatasaray'da bir dönem sona erdi! Fatih Terim, Burak Elmas'a tek bir cümleyle yanıt verdi, işte o sözü

10.01.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminin sona ermesinin ardından deneyimli teknik adamın söylediği ilk söz ortaya çıktı. Ayrılık kararı kendisine bildirilen deneyimli hoca yalnızca, "Hayırlısı olsun." demekle yetindi.

Son dakika: Galatasaray'da bir dönem sona erdi! Fatih Terim, Burak Elmas'a tek bir cümleyle yanıt verdi, işte o sözü

Son dakika... Galatasaray'da uzun zamandır beklenen ayrılık gerçekleşti. Ziraat türkiye Kupası'ndan elenen ve Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 22 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verildi. İkili arasında gerçkeleştirilen toplantıda deneyimli hoca, kendisine ayrılık kararı söylendikten sonra tekni bir cümle kurdu.

"HAYIRLISI OLSUN"

Nef Stadı'nda Başkan Burak Elmas ile bir araya gelen teknik direktör Fatih Terim, ayrılık kararının kendisine söylenmesinin ardından, "Hayırlısı olsun." dedi. Toplantının ardından Florya'ya giden deneyimli hoca burada takımla vedalaştı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN İKİ İSİM ÖN PLANA ÇIKIYOR

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Bülent Korkmaz düşünülen yerli isimler arasında yer alıyor. Bülent Korkmaz, Galatasaray'ın UEFA Kupasını kazandığı dönemde takım kaptanlığı yapmıştı. Listedeki ikinci aday ise Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Domenec Torrent. Işıtan Gün, Torrent ile anlaşma sağlamıştı. Mayıs ayı için anlaşılan Torrent'e yeniden teklif yapılacak.

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Fatih Terim Galatasaray'dan ayrıldı mı? Fatih Terim Galatasaray'dan ayrıldı mı?
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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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