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Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas, biletini kesti! Domenec Torrent'in yerine Hakan Balta...

03.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor! Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-2 kaybeden ve taraftarlarının büyük tepkisini çeken Galatasaray'da yönetim, eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Domenec Torrent ile yolları ayırmak için harekete geçti. Kalan 3 maçta ise takımı kimin çalıştıracağı belli oldu.

Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas, biletini kesti! Domenec Torrent'in yerine Hakan Balta...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da sezon başından beri sular durulmuyor! 'Gençlik Projesi' kapsamında teknik direktör Fatih Terim ile yola çıkan ancak kötü sonuçların ardından karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Galatasaray'da göreve Domenec Torrent getirilmişti. İspanyol çalıştırıcı, performansıyla sarı - kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetimi, yeni sezon ve 11 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesinde harekete geçti.

TORRENT'İN MACERASI SON BULUYOR

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Fatih Terim sonrasında göreve getirilen Domenec Torrent'in Galatasaray macerası son buluyor...

BURAK ELMAS'I KIZDIRDI

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında iç sahada Sivasspor'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamalarla olay yaratan Torrent'in sözleri, başkan Burak Elmas'ı kızdırdı.

TAZMİNATSIZ AYRILIK

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Elmas, 59 yaşındaki teknik direktör ile bir görüşme yaparak ve tazminatsız ayrılığın yollarını arayacak.

'TORRENT YÜKÜ' ALINACAK

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Eğer İspanyol hoca, bu teklifi kabul ederse yeni yönetimin üzerinden 'Torrent yükü' alınacak.

Kalan 3 haftadaki maçlarda ise 59 yaşındaki teknik adam takımın başında olmayacak, U-19 takımını çalıştıran Hakan Balta sezonu tamamlayacak.

TORRENT NE SÖYLEDİ?

Domenec Torrent'in Sivasspor maçı sonrasındaki sözleri ise şu şekilde;

"Nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay boyunca elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'DUR' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde...." (Sabah)

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