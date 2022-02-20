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Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas neşteri vuruyor! 9 isimle yollar ayrılacak

20.02.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Galatasaray'da başkan Burak Elmas, takıma neşteri vuracak. Mali açıdan zor dönemleri yeni atlatan sarı-kırmızılılarda aynı senaryonun yeniden yaşanmaması için başkan Elmas, kemer sıkma kararı aldı. Sezon sonunda 9 isimle yollar ayrılacak.

Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas neşteri vuruyor! 9 isimle yollar ayrılacak

Son dakika Galatasaray haberi: Başkan Burak Elmas, kemer sıkma politikasını uygulamaya başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda ekonomik olarak büyük sıkıntıya düşen ve Avrupa kupalarına 1 yıl men cezası alan sarı-kırmızılılarda ikinci kez aynı senaryonun yaşanması istenmiyor.

MAAŞLARDA ART ARDA İNDİRİME GİDİLDİ

2017-18'de takıma 74 milyon 800 bin euro ödeme yapılan Galatasaray'da bu rakam; 2018-19'da 62.7'ye, bir sonraki sezon ise 55.6 milyon euro'ya düştü. Geçen sezon ödenen miktar bir kısım artıp 61.5 milyon euro'ya yükselse de bu yıl yine önemli düşüş yaşandı. Sezona 48.2 milyonla giren Cimbom, gelecek yıl bütçeyi 30.5 milyona kadar indirecek.

9 İSİM TAKIMDAN AYRILIYOR

G.Saray'da sezon sonunda 3'ü kiralık 9 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve İnaki Pena farklı bir karar alınmazsa kulüplerine dönecek. Yerli isimler Fatih Öztürk, Arda Turan, Semih Kaya ve Bartuğ Elmaz da kontratlarını tamamlayacak.

Yıllık 2.5 milyon euro kazanan Babel ile sezonluk bonuslarla birlikte 4 milyon euro'yu geçen Feghouli de bütçeyi rahatlatacak.

FDSF

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Galatasaray Futbol Kulübü
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