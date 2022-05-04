Son dakika: Galatasaray'da büyük olay! Canlı yayında Fatih Terim'e hırsız dedi...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da sular bir türlü durulmuyor! Sarı - kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-2 mağlup olmuş ve teknik direktör Domenec Torrent, eleştiri oklarının hedefindeki isim haline gelmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Karşılaşmanı ardından, "Nasıl bulduk, tamamen boş haldeydi. Analist yok, yangından mal kaçırır gibi... Bir anda üç tane maçımız oldu. Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1,5 ay boyunca elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kötü durum. 'DUR' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu. Her gün bu şekilde..." sözlerini kullanan Torrent'e tepki geldi.

Spor yazarları, İspanyol çalıştırıcının performansını ve açıklamalarını Sabah Gazetesi'nde mercek altına aldı.

İŞTE YORUMLAR;

"TORRENT KULÜBÜ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

AHMET ÇAKAR: Torrent hem kötü antrenör hem de pazar gecesi açıklamalarıyla kötü ve kalitesiz bir insan olduğunu ispatladı. İyi maçlardan sonra 'Her şey çok güzel, kadrom iyi' diyordu. Pazar akşamı ise skandal açıklamalarla kendini kovdurma çabasına girişti. Adam paranın peşinde, beyefendi görünüşünün altında çok ciddi yetersizlik, kötülük ve kompleks mevcut.

"FATİH TERİM'E 'HIRSIZ' DEDİ"

LEVENT TÜZEMEN: Kaybetti, başkasını suçladı, medyayla tartıştı. Bir gün bile "Ben hatalıyım" demedi. Ama her fırsatta kontratının olduğunu vurguladı. Kolay değil, evde otururken G.Saray'ın başına hoca olarak geliyorsun, iyi bir sözleşmeye imza atıyorsun, doğal olarak da paranın peşinden koşuyorsun. Torrent, en son olarak yönetimi bombaladı ve en önemlisi Fatih Terim ve ekibine hırsız yakıştırmasını yaptı.

"TERİM'E BUNU KİMSE DİYEMEZ"

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'da onca yabancı hoca çalıştı ama hiçbiri böyle bir yakıştırmada bulunmadı. Torrent, "Bilgisayar yoktu, programlar yoktu, analizcileri ben getirdim" diyerek resmen bir kulübü küçük düşürdü. Burak Elmas, hesap sormalı ve Torrent'i görevden almalıdır. G.Saray'ın divan ve kongre üyesi olan kıymetli bir değerine karşı kimse böyle bir yakıştırmada bulunamaz. Ayrıca Torrent'in açıklamalarının resmi siteden yayınlanmasına izin veren yönetimi kınıyorum. Çünkü bu açıklamalar bir suçlamayı kapsıyor.

"GALATASARAY'IN FARKINDA DEĞİL"

ALİ GÜLTİKEN: Bu mesajın kime verildiği önemli. Yönetime mi yoksa geçmiş teknik ekibe mi, buna bakmak gerekir. Ama büyük camialara gelen teknik adamların hiçbir zaman mazeretinin olmayacağını düşünenlerdenim. Torrent'in kendi geçmiş kariyerine baktığımızda bugün Galatasaray'da aldığı şansın ona kariyeri boyunca verilen en önemli görev olduğunu görüyoruz. Bunun farkında olması lazım. Teknik adamların görevi mazeret üretip geçmiş dönemlerin siyasetini yapmak değil, eldekiyle en iyisini başarmaktır.

"TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Torrent geldiğinde takımın durumu iyi değildi. Ama bir gerçek var ki Torrent de gerekli katkıyı sağlayamadı. Akılda kalan maçlar Trabzonspor, Beşiktaş ve iki Barcelona maçıydı. Ligdeki diğer maçlar ise kazandıkları dahil futbol olarak tam bir hayal kırıklığıydı.



