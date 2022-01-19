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  4. Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent ilk kartını oynadı! Barcelona'dan golcü getiriyor

Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent ilk kartını oynadı! Barcelona'dan golcü getiriyor

19.01.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da Domenec Torrent'in göreve gelmesinin ardından gözler yapılacak transfere çevrildi. Önceliklerinden biri olarak golcü transferini belirleyen sarı-kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen Martin Braithwaite için harekete geçmeye hazırlanıyor. Transferin hızlı bitmesi ve pürüzlerin giderilmesi için Domenec Torrent'in eski kulübü Barcelona'dan kolaylık isteyeceği öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent ilk kartını oynadı! Barcelona'dan golcü getiriyor
Martin Braithwaite

Martin Braithwaite

DAN Danimarka
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gitmesine Halil Dervişoğlu'nun kötü performansı da eklenince Galatasaray transferde rotayı forvet hattına kırdı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen Martin Braithwaite için Katalan kulübünün nabzını yoklayacak.

GALATASARAY'DA GÜNDEM FORVET TRANSFERİ

Takvim'in İspanyol basınından aktardığı habere göre, Galatasaray, Barcelona formasını giyen Martin Braithwaite'la ilgileniyor. Bu sezon forma şansı bulmakta çok zorlanan Danimarkalı yıldızın takımda kalıp teknik direktör Xavi'ye kendisini ispat etmek istediği ancak yönetimin ayrılık kararı aldığı belirtiliyor. Habere göre Braithwaite'la ilgilenen takımlar arasına Galatasaray da katıldı. Diagne'nin sakatlığı, Mohamed'in Afrika Kupası'nda olması ve Halil'in kötü performansı sonrası sarı-kırmızılıların forvet transferini gündeme aldığı öğrenildi. Teknik direktör Domenec Torrent'in eski kulübü Barcelona ile sürekli temas halinde olduğu ve Braithwaite'la ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.

BARCELONA KİRALIK GÖNDERECEK

Geçen sezon 18 milyon Euro karşılığında Leganes'ten Katalan devine geçen 30 yaşındaki futbolcu beklentilerin altında kaldı. Bu sezon La Liga'da 3 maçta forma giyebilen Braithwaite 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yeni transfer yapabilmesi için maaş bütçesini boşaltması gereken Barcelona yönetiminin Danimarkalı yıldızı kiralık olarak göndermek istediği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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