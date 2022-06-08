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Son dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek kazanırsa seçim hediyesi dünya yıldızı!

08.06.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray camiası, 11 Haziran'da yapılacak seçimi bekliyor! Burak Elmas'ın yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemesinin ardından sarı - kırmızılı kulüp tüzük gereği seçime gitme kararı almıştı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, başkan adaylıklarını açıklamıştı. Dursun Özbek'in seçilmesi halinde yapacağı transferlerden biri belli oldu. İşte haberin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek kazanırsa seçim hediyesi dünya yıldızı!
Nemanja Matic

Nemanja Matic

SIR Sırbistan
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri: Dursun Özbek ve ekibi, projeler konusunda sıkı bir çalışma içine girerken, diğer taraftan futbol takımı için önemli hamleler için çalışmaya başladı. Özbek başkan seçildiği takdirde oyuncu satmadan takımda direkt oynayacak 4 futbolcu transfer etmeyi planladığı öğrenildi. Bu noktada takımdan giden oyuncu olursa ilk 11'e alınacak oyuncu sayısının daha da artacağı belirtildi.

ANLAŞMAYA VARILDI

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Özbek'in ekibinin 6 numara transferinde nokta atışı yapmak istediği ve bu nedenle geçmişte Fernando etkisi yaratabilecek ismi kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Başkanlık için soyunan Dursun Özbek'in, Manchester United'la yolları ayrılan ve bonservisi elinde olan Nemanja Matic ile anlaşıldığı iddia edildi.

2+1 YILLIK KONTRAT

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Milliyet'in haberine göre; 33 yaşındaki Sırbistanlı oyuncuyla 2+1 senelik kontrat yapılacağı belirtildi. Özellikle takımın ihtiyaç duyduğu 6 numara pozisyonu için Özbek'in kafalarda soru işareti yaratmayacak bir isimle temasa geçilmesi talimatı verdiği ve bu doğrultuda Matic isminin gündeme geldiği bildirildi.

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