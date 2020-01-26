SON DAKİKA | Galatasaray'da Falcao ve Saracchi sakatlandı, Lemina cezalı

Konyaspor-Galatasaray maçında konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü atan Radamel Falcao, sakatlığı sebebiyle karşılaşmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. 56'da gelişen hızlı atakta depar atan Kolombiyalı, pozisyon sonrasında baldırını tutarak kenara değişiklik işareti yaptı.
Falcao oyundan sekerek çıkarken, yerine Adem Büyük dahil oldu.
63'te ise sarı kart gören Mario Lemina cezalı duruma düştü. Gabonlu oyuncu 20. haftada oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Galatasaray'da dakikalar 71'i gösterdiğinde ise Marcelo Saracchi yine adalesinden sakatlık yaşadı. Uruguaylı oyuncu da oyuna devam edemeyince yerine 72. dakikada Şener Özbayraklı girdi.
Falcao ve Saracchi'nin son durumları çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
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