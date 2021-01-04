SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA! Galatasaray'da Falcao yönetimi kızdırdı

SON DAKİKA! Galatasaray'da Falcao yönetimi kızdırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.01.2021 12:32 | Son Güncelleme

Galatasaray’da Falcao’nun sakatlığı değil, vurdumduymaz hali tepki aldı, Kolombiyalı golcü soyunma odasına gidip orada kaldı.

SON DAKİKA! Galatasaray'da Falcao yönetimi kızdırdı

Galatasaray’da oynadığından daha fazla resmi maç kaçıran ve durumu sorgulanan Radamel Falcao, sakatlığından değil vurdumduymazlığı ile tepki topladı.

FALCAO KIZDIRDI

Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk eden 34 yaşındaki futbolcunun direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.

SAKATLIĞI DEĞİL, TAVRI ÖNEMLİ

Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, Falcao’nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.

TAKIMLA BAĞI KALMADI

Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.

"EN AZINDAN RAKİBİNİ OYALA"

Galatasaraylı yöneticilerin, “Tecrübeli bir oyuncu böyle davranmaz. Sakatlansa bile iki üç dakika bekler en azından rakibi oyalar. Soyunma odasına hemen duş almaya gidiyorsun. O zaman dön, birkaç dakika da maçı izle” diye tepkiler gösterdikleri öğrenildi.

MUTLAK GOLCÜ TRANSFERİ

Galatasaray’da Falcao’nun bitmeyen sakatlıkları, Diagne’nin istenen düzeyde olmaması nedeniyle devre arasında mutlaka golcü transferi yapılması kararı alındı. Bu konuda çalışmaların başlandığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik özür dilediGalatasaraylı yönetici Mahmut Recevik özür diledi
Fatih Terim’in muhtemel 11’iFatih Terim’in muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''
Süper Lig'de flaş ayrılık! Tecrübeli teknik adam...
Süper Lig'de flaş ayrılık! Tecrübeli teknik adam...
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!
Yıldız isim için şok yorum! "Beşiktaş'ın Falcao'su..."
Yıldız isim için şok yorum! "Beşiktaş'ın Falcao'su..."
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Mustafa Cengiz'den Omar açıklaması
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj
Okuyucu Yorumları 1 yorum
hakettiniz davul zurmayla karşıladınız
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Galatasaray'da Falcao yönetimi kızdırdı
Galatasaray'da Falcao yönetimi kızdırdı
Galatasaray'a Fatih Terim müjdesi!
Galatasaray'a Fatih Terim müjdesi!
Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik özür diledi
Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik özür diledi
Galatasaray'da pozitif vaka!
Galatasaray'da pozitif vaka!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Salih Uçan ve...
Fenerbahçe'ye yılın çalımı!
OLAY İDDİA! Arda Turan hakeme kafa mı attı?
OLAY İDDİA! Arda Turan hakeme kafa mı attı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.