SON DAKİKA! Galatasaray'da Falcao yönetimi kızdırdı

Galatasaray’da oynadığından daha fazla resmi maç kaçıran ve durumu sorgulanan Radamel Falcao, sakatlığından değil vurdumduymazlığı ile tepki topladı.

FALCAO KIZDIRDI

Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk eden 34 yaşındaki futbolcunun direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.

SAKATLIĞI DEĞİL, TAVRI ÖNEMLİ

Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, Falcao’nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.

TAKIMLA BAĞI KALMADI

Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.

"EN AZINDAN RAKİBİNİ OYALA"

Galatasaraylı yöneticilerin, “Tecrübeli bir oyuncu böyle davranmaz. Sakatlansa bile iki üç dakika bekler en azından rakibi oyalar. Soyunma odasına hemen duş almaya gidiyorsun. O zaman dön, birkaç dakika da maçı izle” diye tepkiler gösterdikleri öğrenildi.

MUTLAK GOLCÜ TRANSFERİ

Galatasaray’da Falcao’nun bitmeyen sakatlıkları, Diagne’nin istenen düzeyde olmaması nedeniyle devre arasında mutlaka golcü transferi yapılması kararı alındı. Bu konuda çalışmaların başlandığı belirtildi.

