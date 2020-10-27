SON DAKİKA! Galatasaray'da Feghouli ille yollar ayrılıyor

Teknik Direktör Fatih Terim'in, Ankaragücü karşılaşmasında Cezayirli futbolcuyu ilk on birde oynatmaya sıcak bakmıyor.Tecrübeli teknik adamın maça sağ önde Emre Kılınç ve sol önde de Babel ile başlama eğilimde olduğu, ancak hafta boyunca oyuncuların idman performanslarının belirleyici olacağı belirtildi.

BİLETİNİ KESTİ

Uzun zamandır takımda yapılan indirimler konusunda gündem olan Belhanda ve Feghouli'nin yapılan açıklamalardan dolayı morallerinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi. Fatih Terim'in de bu sebeple Feghouli'yi ilk 11'de başlatmak istemediği ifade edildi. Cezayirli oyuncunun takımdan ayrılmasına onay veren tecrübeli çalıştırıcı, Feghouli'nin devre arasında takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı.