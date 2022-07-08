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Son dakika: Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü! Dursun Özbek araya girdi ve 4 milyon dolar verip transferi bitirdi

08.07.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da golcü transferinin düğümü çözüldü. Mostafa Mohamed'in ödemesinin yapılamaması büyük bir sorun teşkil ederken başkan Dursun Özbek araya girdi ve bu transferi bitirdi. Mostafa Mohamed için Zamalek kulübüne 4 milyon dolar ödendi ve Mostafa Mohamed resmi olarak Galatasaray'ın sporcusu oldu. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da Mostafa'dan sonra Halil Dervişoğlu için de düğmeye basıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü! Dursun Özbek araya girdi ve 4 milyon dolar verip transferi bitirdi
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Porto'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Cimbom, golcü transferi için düğmeye bastı. Mostafa Mohamed transferi adeta kör düğüme dönmüşken sarı-kırmızılı yönetim bu olaya el attı ve Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullandı.

MOSTAFA MOHAMED İÇİN ZAMALEK'E 4 MİLYON DOLAR

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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık satın alma opsiyonu ile transfer edilen Mostafa Mohamed'in kulübü Zamelek'e 4 milyon dolarlık ödemesi yapıldı.

HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN TEKLİF YAPILDI

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Mostafa Mohamed için somut adım atan yönetim geçen sezon Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu için İngiliz ekibine teklif yaptı. 22 yaşındaki golcü oyuncu için Brentford'un kararı bekleniyor. Halil Dervişoğlu'nun şu anda İngiliz ekibinin kampında olduğu, kulübü Brentford'un kiralanmasına izin vermediği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Mostafa Mohamed galatasaray
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