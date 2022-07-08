Son dakika: Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü! Dursun Özbek araya girdi ve 4 milyon dolar verip transferi bitirdi

Son dakika haberleri... Galatasaray 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Porto'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Cimbom, golcü transferi için düğmeye bastı. Mostafa Mohamed transferi adeta kör düğüme dönmüşken sarı-kırmızılı yönetim bu olaya el attı ve Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullandı.

MOSTAFA MOHAMED İÇİN ZAMALEK'E 4 MİLYON DOLAR

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık satın alma opsiyonu ile transfer edilen Mostafa Mohamed'in kulübü Zamelek'e 4 milyon dolarlık ödemesi yapıldı.

HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN TEKLİF YAPILDI

Mostafa Mohamed için somut adım atan yönetim geçen sezon Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu için İngiliz ekibine teklif yaptı. 22 yaşındaki golcü oyuncu için Brentford'un kararı bekleniyor. Halil Dervişoğlu'nun şu anda İngiliz ekibinin kampında olduğu, kulübü Brentford'un kiralanmasına izin vermediği belirtildi.



