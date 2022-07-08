Son dakika: Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü! Dursun Özbek araya girdi ve 4 milyon dolar verip transferi bitirdi

Son dakika haberleri... Galatasaray 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Porto'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Cimbom, golcü transferi için düğmeye bastı. Mostafa Mohamed transferi adeta kör düğüme dönmüşken sarı-kırmızılı yönetim bu olaya el attı ve Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullandı.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık satın alma opsiyonu ile transfer edilen Mostafa Mohamed'in kulübü Zamelek'e 4 milyon dolarlık ödemesi yapıldı.
Mostafa Mohamed için somut adım atan yönetim geçen sezon Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu için İngiliz ekibine teklif yaptı. 22 yaşındaki golcü oyuncu için Brentford'un kararı bekleniyor. Halil Dervişoğlu'nun şu anda İngiliz ekibinin kampında olduğu, kulübü Brentford'un kiralanmasına izin vermediği belirtildi.
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