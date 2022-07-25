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Son dakika: Galatasaray'da herkes bu olayı konuşuyor! Haris Seferovic ve Radamel Falcao...

25.07.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 66. dakikada Haris Seferovic kaydetti. Galatasaray'ın yeni transferi Seferovic'in ayağının tozuyla çıktığı maçta attığı gol sonrasında akıllara sarı - kırmızılılara büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao geldi.

Son dakika: Galatasaray'da herkes bu olayı konuşuyor! Haris Seferovic ve Radamel Falcao...

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. NEF Stadyumu'nda oynanan müsabakada taraftarlar; teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sarı - kırmızılı takımın gollerini Kerem Aktürkoğlu ve Haris Seferovic kaydetti.

İLGİNÇ TESADÜF

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Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta golünü atan Seferovic ilginç bir tesadüf yaşadı.

RADAMEL FALCAO

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  • 13 Eylül 2019 tarihinde Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında NEF Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya karşı golünü atmıştı.

HARIS SEFEROVIC

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  • 24 Temmuz 2022 tarihinde ise Haris Seferovic, sarı - kırmızılı formayla çıktığı ilk karşılaşmada NEF Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya karşı golü buldu.

Galatasaraylı taraftarlar, büyük beklentilerle transfer edilen Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar sonrasında istediği performansı verememesi nedeniyle Seferovic için "Kaderi benzemesin" ve "Büyü mü bu?" şeklinde yorumlarda bulundular.

SIRADA SALERNITANA MAÇI VAR

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Sarı-Kırmızılılar bir sonraki hazırlık mücadelesinde 27 Temmuz'da Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlık maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak olan Aslan, ligi 7 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması ile açacak.

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