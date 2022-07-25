Son dakika: Galatasaray'da herkes bu olayı konuşuyor! Haris Seferovic ve Radamel Falcao...

Son dakika haberleri: Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. NEF Stadyumu'nda oynanan müsabakada taraftarlar; teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sarı - kırmızılı takımın gollerini Kerem Aktürkoğlu ve Haris Seferovic kaydetti.
Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta golünü atan Seferovic ilginç bir tesadüf yaşadı.
Galatasaraylı taraftarlar, büyük beklentilerle transfer edilen Falcao'nun yaşadığı sakatlıklar sonrasında istediği performansı verememesi nedeniyle Seferovic için "Kaderi benzemesin" ve "Büyü mü bu?" şeklinde yorumlarda bulundular.
Sarı-Kırmızılılar bir sonraki hazırlık mücadelesinde 27 Temmuz'da Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlık maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak olan Aslan, ligi 7 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması ile açacak.
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