Son dakika: Galatasaray'da kriz patlak verdi! Daha lig bile başlamadan isyan çıktı! ''Beni neden aldınız?''

Son dakika haberleri... Okan Buruk ile yeni sezona güçlü bir kadroyla iddialı girmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Şimdiye kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira transferlerini açıklayan yönetim, bir hamle daha yapmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan hazırlık maçının ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, takıma transferlerin yapılması gerektiğini ve bunun için çalıştıklarını ifade ederek transfer müjdesini vermişti.

MARCAO, SEVILLA'YA TRANSFER OLDU

Geride bıraktığımı sezonda gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncusu olmayı başaran Brezilyalı stoper Marcao, 12+3 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer oldu. Başarılı stoperin yokluğunu gidermek için atağa geçen yönetim, Okan Buruk'un da onayını alarak bulunan aday için harekete geçti. Fakat bu hamle içeride huzursuzluğa neden oldu.

ABDÜLKERİM BARDAKCI MARCAO'NUN YERİNE BANKO OYNAYACAKTI

Denayer ve Kaan transferlerinde rakibi çok olan Galatasaray, Kuzey'den sürpriz bir ismi gündemine aldı. Vatandaşı Nelsson'la Danimarka Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Boilesen'in, kulübü Kopenhag ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki 1.86 boyundaki savunmacı solak ve kariyerinde bir dönem sol bek olarak da görev yaptı.

Galatasaray'ın bir süre önce Boilesen ile temasa geçtiği ve Danimarka kulübü ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Maliyeti düşük olan deneyimli oyuncu, alternatif olarak listede tutuluyor. Boilesen hamlesinin ardından ilk 11 hayalleri sekteye uğrayan Abdülkerim Bardakcı'nın yakın çevresine 'Yönetim defansa transfer yapacaksa beni neden aldı?' serzenişinde bulunduğu bildirildi.



